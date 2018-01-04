Жители России пояснили, как выбрать хорошего врача

Москва, , 02:47 — REGNUM За последние годы 55% жителей России обращались за врачебной помощью в государственные медицинские учреждения. 23% посещали частные клиники. 33% опрошенных не обращались к врачам последнее время. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

51% респондентов больше доверяют государственным медицинским учреждениям. 24% — частным, 26% — затруднились ответить.

По мнению 47% граждан наличие хороших врачей не зависит от типа медучреждения. 24% думают, что хорошие специалисты работают в государственных учреждениях, 19% — в частных.

Лишь 5% российских граждан считают, что хорошие врачи чаще всего встречаются среди молодых медиков, 28% больше полагаются на профессионалов среднего возраста, 24% — на врачей постарше. 39% считают, что профессионализм врача не зависит от возраста медицинского работника.

При выборе медучреждения главным для граждан РФ является квалификация врачей (66%), график приёма, отсутствие очередей (30%), рекомендации знакомых (28%), наличие специального медоборудования (26%) и отзывчивость персонала (25%).

Если бы пришлось выбирать врача, 37% респондентов выбрали бы специалиста со стажем работы. 36% обратили бы внимание на образование и ученую степень, 34% на известность медика. 21% респондентов посмотрели бы отзывы о работе и рейтинги в интернете.

Меньше всего потенциальных пациентов волнует возраст (4%), национальность (2%) и пол (1%). 7% не выбирают врачей, а идут по направлению.

Почти всегда доверяют врачам 49% опрошенных, при этом 45% не доверяют. 37% являются приверженцами классической медицины.

При этом 50% жителей России выразили уверенность, что хороший врач должен использовать в своей практике не только классические методы лечения, но и применять (знать) методы альтернативной медицины (гомеопатию, народная медицина, иглоукалывание и т. д).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен осенью 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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