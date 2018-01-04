Самая популярная еда на «Путешествии в Рождество» — шанежки и ватрушки

Москва, , 02:10 — REGNUM В Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». С начала нового 2018 года фестиваль на Тверской улице уже посетили около 2,7 тысячи человек, сообщается на портале мэра Москвы.

За три дня (с 31 декабря по 2 января) на тверской улице прошло больше 150 театральных представлений с участием 3,5 тыс. артистов и музыкантов.

Самым популярным блюдом у гостей новогоднего фестиваля «Путешествие в Рождество» стали шанежки и ватрушки.

Так, за три дня было съедено свыше 9 тысяч шанежек с мясом и капустой и 7 тысяч ватрушек с творогом.

На третьем месте — шашлык из курицы и телятины (6,3 тыс. порций), пельмени (1,9 тыс. порций), пицца (около 1,5 тыс. порций).

Также 10 известных московских ресторанов подготовили особое меню под общим названием «Сказочно и вкусно».

В новогоднее рождественское меню вошли несколько десятков блюд, вдохновленных любимыми сказками"Садко»), «Золотой петушок», «Снежная королева» «Сказка о царе Салтане») и другие.

Кроме фестиваля в Москве в новогодние каникулы Москве (2−7 января) можно посетить интересные и актуальные выставки, не покупая билета. В праздничные дни 77 музеев департамента культуры Москвы работают бесплатно.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин открыл юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество». В 2017 году пятый фестиваль «Путешествие в Рождество» посвящен богатым театральным традициям Москвы.

Напомним, фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится в столице до 14 января 2018 года. В январе 2017 года в мероприятии приняли участие 12,2 млн человек, включая почти 4 млн туристов из регионов России и разных стран мира.

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