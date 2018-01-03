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Родственникам погибших в ДТП в Югре обещают помощь

Общество

Ход расследования уголовного дела по факту гибели 10 человек — на контроле в центральном аппарате СКР

Ханты-Мансийск, 3 января 2018, 23:27 — REGNUM  Правительство Югры окажет необходимое содействие родственникам погибших 3 января в ДТП на трассе Ханты-Мансийск — Нягань и обеспечат условия для необходимых следственных мероприятий и для восстановления на данном участке дороги безопасного движения. Такое поручение своим подчинённым дала губернатор ХМАО Наталья Комарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве автономного округа.

По её словам, члены правительства Югры выразили соболезнования родным и близким погибших. «Мы скорбим и сопереживаем вместе с вами» — говорится в тексте соболезнования.

Напомним, ДТП случилось в Октябрьском районе ХМАО в районе 16:30 по местному времени. Погибли 10 человек, в том числе четверо детей. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СКР.

Погибшими оказались жители Югры и Ямала. Предположительно, на трассе произошло лобовое столкновение двух машин. Выжить никому не удалось.

Отметим, соболезнования в Югру поступают и из других регионов России. В частности, телеграмму Комаровой направил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Весть об автокатастрофе на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры была с болью воспринята в Ленинградской области. Мы с вами в этот трудный час», — говорится в телеграмме.

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Авария с 10 погибшими в Югре

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