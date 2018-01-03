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В Калуге первым в 2018 году родился мальчик

Общество

За три дня нового года в городе родились 3 мальчика и 7 девочек

В Калуге первым в 2018 году родился мальчик
Pedro Reyna
Новорожденный

Калуга, 3 января 2018, 19:29 — REGNUM  Первый ребенок, который появился на свет в 2018 году в Калуге — мальчик. Всего за первые 3 дня текущего года в областном центре родились 10 малышей (3 мальчика и 7 девочек), сообщает ГТРК «Калуга».

Первый новорожденный, мальчик, появился на свет на исходе новогодней ночи, в 6:35 утра 1 января. Он стал одним из 10 малышей, которые появились на свет в первые дни нового года. Такие показатели достаточно высокие, говорят медики. Причем, девочки среди новорожденных пока в подавляющем большинстве.

«В первые дни нового года на свет появились 3 мальчика и 7 девочек, — заявила в эфире главный врач калужского городского родильного дом» Елена Смирнова. — Детки здоровы, мамочки чувствуют себя хорошо. Первые уже пойдут на выписку скоро. И в ожидании чуда находятся в родильном зале ещё 3 мамочки».

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