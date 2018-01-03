Деды-Морозы вышли на парад в Калуге

Калуга, , 19:24 — REGNUM Парад Дедов Морозов состоялся сегодня, 3 января в Центральном парке в Калуге. По информации пресс-службы калужской городской управы, перед многочисленной публикой в полдень предстали участники одноименного конкурса, заранее объявленного городским управлением культуры. Все они блеснули своей фантазией, не поленились сшить костюм Деда Мороза и им новогоднее приветствие-поздравление калужанам.

Группы поддержки также щеголяли в новогодних костюмах, подчеркивая тематику и образ своего сказочного участника. Жюри предстояло оценить оригинальность идеи, художественно-образное решение костюма и реквизита, качество их исполнения.

Призы получили все, но лучших, как и положено в серьезных конкурсах, все же определили, да еще в нескольких номинациях — «Маленький Мороз», «Самый креативный Дед Мороз» и «Самый настоящий Дед Мороз».

Напомним, управление культуры города Калуги в первые дни наступившего нового 2018 г. пригласило всех желающих принять участие в праздничных мероприятий, объединенных в городской досуговый проект «Яркие краски зимы». Жителей города ждали театрализованные представления, забавы и конкурсы, выступления творческих коллективов, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, игровые программы для детей, знакомство с народными обрядами.