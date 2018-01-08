Самый главный риск гражданской авиации США

Александр Шпунт, , 15:35 — REGNUM

В ближайшие два десятка лет только крупным, общенациональным авиакомпаниям Северной Америки, по оценкам «Боинг», появившимся на этой неделе, понадобятся более ста тысяч новых пилотов.

Вы не ослышались — ста тысяч. При этом, если не переломить ситуацию, американская гражданская авиация просто рискует через несколько лет оказаться запертой на парковках аэродромов — темп отставок пилотов по достижению предельного возраста таков, что за пять-семь лет обнулит действующий штатный пилотский корпус авиакомпаний, который составляет около 19 000 человек плюс его текущее пополнение.

Это происходит уже сегодня.

В прошлом месяце «Хоризон Эйр», региональное подразделение «Аляска Эрлайнз», объявила, что отменяет каждый пятнадцатый регулярный полет — более 300 рейсов — с августа по сентябрь, потому что у компании просто нет достаточного числа пилотов.

Американская гражданская авиация уже несет первые потери — не так давно «Републик Эрвейс» подала заявку на защиту от потому, что вынуждена была пойти на «консервацию воздушных судов из-за отсутствия пилотных ресурсов».

Это пока еще не сфера, где оперируют гиганты авиационных перевозок, но уже очень близко к ней — «Републик Эрвейс» как раз и выполняла региональные рейсы для «большой тройки» американских авиакомпаний — «Юнайтед Эрлайнз», «Америкэн Эрлайнз» и «Дельта Эрлайнз». Компания располагает около 240 самолетами и выполняет около 1250 рейсов в день, связывая примерно 100 городов США и Канады. Самолеты «Републик Эрвейс» летают под хорошо известными каждому американцу дочерними марками «Амэрикен Игл», «Юнайтед Экспресс» и «Дельта Коннекшн».

Пока непонятно, как гиганты будут компенсировать выпадение из их регулярного расписания тысячи с четвертью рейсов в день.

Команды кадровых агентств — хед-хантеров («охотников за головами») в США уже открыли сезон охоты на военных пилотов и пилотов небольших региональных перевозчиков — которые, в свою очередь, изо всех сил пытаются сохранить летный состав.

Скорее всего, пилотов для своих региональных рейсов «большая тройка» найдет, пройдясь частым гребнем именно по небольшим региональным перевозчикам — переучивание и сертификация выходящих в отставку военных пилотов дело не быстрое. Да и не самое выгодное — обычный срок гражданской карьеры бывшего военного пилота-отставника не превышает десять лет, сказывается все то же ограничение по возрасту.

Но перетаскивание пилотов из небольших компаний в «большую тройку» и ее региональные «дочки» приведет к залповому банкротству независимых региональных авиакомпаний, а это, в свою очередь, способно оставить без транспортного сообщения тысячи малых и средних городов Аляски, Невады, Орегона, Техаса и других обширных штатов. Америка не Европа, расстояние между городами достигает порой сотен километров, пассажирские железнодорожные перевозки развиты слабо, а на автомобиле по полтысячи километров по морозу Аляски или жаре Техаса — это уже не транспортное сообщение, а «Кэмел-трофи».

У этого кризиса есть и экономические пружины.

Профсоюзные боссы уже давно чувствуют поживу и активно выкручивают руки авиаперевозчикам. В результате компании, место того, чтобы стимулировать обучение, переподготовку или найм новых пилотов, вынуждены перебрасывать ресурсы на более высокую заработную плату для действующего летного состава, чтобы повысить экономическую привлекательность для пилотов работать именно в рядах этого авиаперевозчика.

Вся «большая тройка» уже пошла на переподписание контрактов с пилотами, значительно увеличив их ставки.

Профсоюз — единый орган, насквозь пронизывающий все авиакомпании, а авиаперевозчики вынуждены еще и бороться между собой. Силы явно не равны.

По тем же демографическим причинам начиная с 2021 года пенсионные отчисления американских авиалиний начнут стремительно расти.

Согласно данным недавнего отчета аналитического центра «Ковен Энд Компани», более 42% — около 22 000 — активных пилотов «большой стройки» уйдут на пенсию в течение следующих 10 лет. Учитывая, что ежегодный доход обычного пилота гражданской авиации уже сегодня составляет $134 090 — вторая по уровню доходности профессия в США, после хирургов — то объем пенсионных отчислений будет чувствителен даже для самых крупных перевозчиков.

Все это разворачивается на фоне авиационного бума в новых мировых экономиках. Быстрорастущие ближневосточные и азиатские перевозчики предлагают огромные бонусы, чтобы заманить хорошо подготовленных авиаторов. Китайские авиакомпании, например, предлагают зарплату в размере $300 000 долларов для квалифицированных авиаторов.

Самый простой, хотя и не очень афишируемый выход из кризиса — снижение квалификационных требований пилотов. Сенатор-республиканец Джон Туне недавно внес поправку к «правилу в 1500 часов» — обязательному нормативу налета для получения лицензии коммерческого пилота.

Летчикам теперь требуется только 750 часов, если это переучившиеся военные пилоты, 1000 часов, если это выпускники четырехлетнего курса колледжа и 1250 человек для выпускников двухгодичного курса.

Согласно прогнозу Боинг, выпущенному на этой неделе, пассажирские и грузовые авиалинии по всему миру купят 41 000 новых лайнеров в период с 2017 по 2036 год.

И им понадобится более полумиллиона — точнее, 637 000 — новых пилотов.

В течение следующих двух десятилетий каждый день 87 новых пилотов должны закончить обучение, пройти сертификацию и быть готовы летать на коммерческих маршрутах, чтобы удовлетворить ненасытный спрос на воздушное сообщение.

Один новый пилот в 15 минут.

Впервые статья была опубликована 29 июля 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Снос памятников по-американски: начало ревизии истории США

Читайте развитие сюжета: Самое крупное медицинское мошенничество в истории США