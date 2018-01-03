Срубил под самый корешок: в Сибири сотни ёлок выбросили, где пришлось

Анна Алябьева, , 18:52 — REGNUM

Послевкусие новогоднего ажиотажа можно наблюдать уже вечером 31 декабря, причём ежегодно. Продавцы новогодних деревьев нераспроданные ёлки сотнями вывозят на свалки, а некоторые оставляют их прямо там, где продавали.

Так, около трёхсот пихт были брошены возле остановки «Светлая» на Бердском шоссе в Новосибирске. Фотографии и информацию, подтверждающие то, что неизвестные вывалили кучу деревьев, в редакцию «НГС» прислали очевидцы.

«Я проезжал мимо и спросил у людей, которые убирали. Неизвестные вывалили (пихты) в ночь с 31 на 1 (января). Это продавцы ёлок, а кто ещё! Такого ещё не было, чтобы прям вывалили (на остановку)», — рассказал один из новосибирских очевидцев.

Новогодние деревья пришлось вывозить на самосвалах.

Брошенные ёлочные базары были обнаружены и в Чите. Забайкальские продавцы ёлок бросали свои новогодние базары прямо на улицах города.

Как сообщает портал «Заб.ру», в районе стадиона СибВО читинцы нашли кучи вывезенных «хороших» ёлок.

А в городе Барнауле Алтайского края людям предложили сдавать ёлки на корм лошадям. По данным Barnaul22, акция по сбору живых новогодних деревьев пройдёт 20 января. Ёлки будут собирать на подкормку животным Барнаульского ипподрома и конного клуба, а также на хозяйственные нужды барнаульского зоопарка «Лесная сказка».

Также в Алтайском крае был объявлен конкурс на лучшую экоёлку. Участникам было предложено создать заменитель новогоднего дерева из тех вещей, которые обычно выбрасывают после праздника: бутылок, коробок, тубусов от салютов, одноразовой посуды и другого.

Как отметила ИА REGNUM председатель новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина, лесам такое отношение продавцов новогодних деревьев большого вреда не приносит, но только при условии, что всё было сделано по закону.

«Есть специальные питомники, и ели там садят погуще, чтобы потом проредить перед Новым годом. Да и лесу прореживание не сильно вредит, если всё делается аккуратно. Мне кажется, если проводить массовую акцию по сдаче ёлок в зоопарк — то всё будет вполне приемлемо. В зоопарке ёлки идут на ура у многой живности», — считает Каверзина.

Что же касается стихийных свалок, то, по мнению Светланы Каверзиной, «к тем, кто бросил, власти и так санкции применят».

«Получить территорию под ёлочный базар не так-то просто. Вряд ли бросившим на следующий год удастся снова заняться этим бизнесом», — считает она.

Например, в Новосибирске начинающему продавцу ёлок необходимо обратиться в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства с письменным заявлением о заключении договора. Юрлицу также необходимо предоставить документ, подтверждающий полномочия руководителя, копии паспорта заявителя, регистрации юрлица, свидетельства о постановке на налоговый учёт, план размещения ёлочного базара и его эскиз, справку об отсутствии долгов. Заявки рассматриваются около 45 дней.

Депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев (КПРФ) говорит, что проблема безответственного поведения предпринимателей имела место и в прошлые годы.

«После нового года ёлочный базар превращался в свалку. Однако сейчас предприниматели стали ответственно вести себя. У меня на округе и в центре города предприниматели нормально завершили деятельность. Но там, где такие случаи были, мэрия и районная администрация может отследить нарушителей. Такое безответственное поведение предпринимателей допускать нельзя», — считает городской парламентарий.

В социальных сетях жители тех сибирских городов, где были обнаружены свалки ёлок, в своих комментариях неоднократно отмечали, что лучше бы продавцы отдали их тем, кто не может приобрести новогоднее дерево — малоимущим, многодетным и т.д. К слову, в Новосибирске за ёлку любителям встречать Новый год с наряженной живой красавицей пришлось выложить от 800 рублей и выше.

В то же время, на то, чтобы вырастить новогоднее дерево, требуется не менее 10 лет. Скорость роста у вечнозеленых растений около 10—20 сантиметров в год. К Новому году лесхозы Алтайского края и Алтая заготовили порядка 30 тысяч хвойных деревьев. Алтайские новогодние деревья продавались в том числе и на ёлочных базарах в Новосибирской области.

Как выяснилось, стихийные ёлочные свалки обнаружены не только в сибирских регионах. Как уже сообщало ИА REGNUM, на Урале часть торговцев также бросила непроданные хвойные деревья. Ёлочные свалки выявлены, в частности, в Екатеринбурге и Челябинске.

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