Дом культуры в новгородских Боровичах освободит собор для РПЦ в 2018 году

Боровичи, Новгородская область, , 15:52 — REGNUM Здание Троицкого собора в городе Боровичи Новгородской области будет передано Боровичской и Пестовской епархии Русской православной церкви (РПЦ) в 2018 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Городской Дом культуры, который сейчас размещается в здании собора, после новогодних каникул начнёт переезд в новый Центр культурного развития. Этот долгострой, который должен был сдан ещё в 2015 году, был введён в эксплуатацию лишь 29 декабря 2017 года.

По данным администрации Боровичского района, работы на объекте выполнены в полном объёме. В новом ДК есть зрительный зал, помещения для выставок, творческих мастерских и репетиций, здание полностью оборудовано для маломобильных групп граждан, есть также и душевые, что в перспективе позволит разместить в ДК и спортивные секции. Рядом с новым центром есть большая площадь и парковая зона, где можно проводить массовые мероприятия.

В действующем сегодня городском Доме культуры работают 23 клуба, в которых занимается более 450 человек.

Планируется, что на переезд ДК потребуется три-четыре месяца. Массовый праздник открытия учреждения культуры в новом здании намерены приурочить к Дню города, которые Боровичи отметят 26 мая 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство культурного центра в Боровичах велось с сентября 2015 года. Стоимость объекта превысила 100 млн рублей, из которых около 50 млн рублей поступили из федерального бюджета, 25 млн рублей — из областного. Сроки сдачи центра неоднократно переносились из-за смены подрядчиков.

Напомним, Троицкий собор, открытый в 1862 году, действовал в здании, где сейчас находится Дом культуры, до 1927 года. Решение о возвращении здания РПЦ было принято в 2013 году, после обращения в администрацию Боровичей епископа Боровичского и Пестовского Ефрема. Здание будет передано РПЦ в безвозмездное пользование во исполнение федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Рядом со зданием собора с 1936 года размещался памятник Сергею Кирову, который в 2013 году демонтировали и переустановили в парке 30-летия Октября.

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На прежнем месте памятника, в одноимённом сквере, планируется установить трёхъярусную колокольню с большими часами, которая до 1930-х годов составляла единый архитектурный ансамбль с Троицким собором.

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