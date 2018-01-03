«Последний марш в аэропорт»: врачи в Литве пообещали эмигрировать

Вильнюс, , 14:58 — REGNUM В столице Литвы Вильнюсе 4 января состоится акция протеста литовских врачей под лозунгом «Последний марш врачей в аэропорт», сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 января, в конфедерации профсоюзов Литвы.

По словам главы профсоюза Артураса Черняускаса, власти, рассматривая бюджет Литвы на 2018 год, не прислушались к просьбам медиков поднять зарплаты на достойный уровень и предотвратить волну эмиграции работников медицинской сферы за границу.

«Нет никаких оправданий, что младший врач-резидент в месяц зарабатывает по 300−400 евро, то есть за работу, которая требует огромной ответственности, не получает даже минимальной зарплаты. Мы столько инвестируем в квалификацию врачей, а потом сами заставляем их уезжать за границу, где их встречают с распростёртыми объятиями», — сказал Черняускас.

Председатель профсоюза работников системы здравоохранения Литвы Алдона Баублите отмечает и отсутствие социальных гарантий у начинающих врачей.

«Если молодой врач при такой зарплате уходит в декретный отпуск, как ей выкручиваться», — спрашивает она, напоминая, что по литовским законам в декретный отпуск в первый год платят 70% от размера зарплаты, а во второй — 40%.

По словам Черняускаса, порядка 10% молодых врачей эмигрируют сразу же после окончания учёбы в Литве.

Напомним, Литва занимает лидирующую позицию по уровню эмиграции в ЕС. За 11 месяцев 2017 года из Литвы эмигрировало 54 тыс. жителей. Это население пятого по численности города Алитус.