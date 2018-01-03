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Олимпиада школьников в Чебоксарах: где лучше учат

Общество

В чебоксарской мэрии подвели итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

Чебоксары, 3 января 2018, 13:52 — REGNUM  С 16 ноября по 21 декабря в Чебоксарах проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Интеллектуальные состязания в этом году проводились по 22 общеобразовательным предметам. В них приняли участие 9229 обучающихся 7−11 классов.

В число победителей муниципального тура попали 126 человек, призеров — 1844.

Наиболее популярными среди школьников стали олимпиады по английскому языку — 1043 участника, русскому языку — 957, математике — 908, обществознанию — 878, физике — 765.

Стоит также отметить, что в этом году впервые в Чебоксарах прошла олимпиада по китайскому языку. В муниципальном этапе приняли участие три ученика, все стали призерами.

Наибольшее количество победителей подготовили педагоги из столичного лицея №3 — 474 призовых мест (эффективность 48,7%), лицей №44 ­ — 273 (43%), гимназия №5 — 241 (36,1%), гимназия №1 — 153 (33,4%), лицей №4 — 117 (31,8%).

Анализ работ участников городских олимпиад свидетельствует об усвоении ими программного материала, умении применять знания при решении практических задач, т. е. о сформированности учебно-познавательных компетенций.

Победители и призеры муниципального этапа примут участие в региональном этапе олимпиады. Имена учеников, которые будут представлять город Чебоксары на региональном уровне Всероссийской олимпиады школьников, станут известны позже. Первые интеллектуальные состязания стартуют уже 11 января с олимпиады по французскому языку.

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Олимпиады школьников

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