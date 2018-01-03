Большинство граждан Франции за суррогатное материнство

Париж, , 12:34 — REGNUM Большая часть граждан Франции выступает за легализацию суррогатного материнства, в том числе не только в медицинских целях, сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на данные опроса.

На данный момент любые формы — коммерческие и добровольные — суррогатного материнства, в рамках которого женщина рожает детей вместо кого-либо, во Франции запрещены.

Правительство страны планирует начать обсуждение нового плана биомедицинской этики. В его рамках медицинская помощь в оплодотворении будет расширена на однополые пары и одиноких женщин. За данные меры выступает, в частности, и глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон, который, тем не менее, против легализации суррогатного материнства.

До недавнего времени общественное мнение было против легализации такого метода воспроизводства, однако, как показал опубликованный 3 января опрос организации Ifop, 62% граждан Французской республики поддерживают введение такой меры.

Из них 46% выступают за суррогатное материнство исключительно в медицинских целях, остальные — при любых обстоятельствах.

Как показал подобный опрос в сентябре 2017 года, против легализации суррогатного материнства в любой выступали 52%.