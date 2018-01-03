В Свердловской области забраковали новогодние сладкие подарки

Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM В Свердловской области управление Роспотребнадзора забраковало почти треть новогодних сладких подарков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в ноябре-декабре на 15 объектах из 22-х были выявлены нарушения. Надзорный орган проверил около 2,5 тыс. подарков. И выяснилось, что около 700 продавали с нарушениями. Претензии поверяющих сводились к тому, что изделия продают без необходимых документов и с нарушениями правил маркировки.

Отметим, торговля новогодними подарками пока продолжается. При этом далеко не все свердловчане горят желанием их покупать. Зачастую их отпугивает цена, также не нравится содержимое подарка.

Кроме того, некоторые граждане предпочитают сами купить необходимые сладости и из них самостоятельно сформировать подарки. «Я так и делаю. Дети и взрослые довольны», — заявил корреспонденту ИА REGNUM один из свердловчан.

Некоторые граждане просто передаривают подаренные им конфеты. Тем более, что перед Новым годом сладости традиционно дарят на корпоративах и не только в довольно больших количествах.

Есть и такие граждане, которые предпочитают покупать уже готовые сладкие подарки. Во-первых, их оформляют красиво, во-вторых, ассортимент внутри уже подобран и не нужно покупать сладости отдельно, объясняют некоторые такие покупатели свой выбор.