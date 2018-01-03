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Дела обвиняемого в домогательствах Вайнштейна могут довести до суда

Общество

В настоящее время завершены два расследования

Вашингтон, 3 января 2018, 08:26 — REGNUM  Дело в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна дошло до прокуратуры Лос-Анджелеса. По данным американских СМИ, полицейское управление Беверли-Хиллз отправило в надзорное ведомство результаты двух расследований, главным фигурантом которых является Вайнштейн.

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Если прокуратура решит, что собранных следствием по делу доказательств его вины достаточно, то обвиняемому в многочисленных домогательствах продюсеру могут предъявить обвинение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в центре самого громкого голливудского скандала за последние десятилетия один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн оказался в начале октября. В сексуальных домогательствах продюсера обвинили десятки женщин, включая известнейших актрис, в том числе Анджелина Джоли, Сальма Хайек иУма Турман.

Из-за этого Вайнштейн был уволен из собственной компании The Weinstein Company, а также лишён членства в Британском институте кино и ряда званий и наград. Кроме того, он был исключён из Американской киноакадемии. В конце октября члены национального совета директоров Гильдии продюсеров Америки единогласно поддержали инициативу о выводе Вайнштейна из рядов организации без права восстановления, то есть пожизненно.

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