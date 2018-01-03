Глава Хакасии решил встречаться с бизнесменами чаще и неформально

Абакан, , 07:03 — REGNUM В Хакасии наступивший 2018 год объявлен Годом предпринимателя, сообщает министерство экономического развития региона, подчёркивая, что новые формы поддержки бизнесменов уже разрабатываются.

Так, станут регулярными встречи главы Хакасии Виктора Зимина с предпринимателями. Такие мероприятия будут проходить ежеквартально и в неформальной обстановке.

«Чтобы насущные проблемы решались быстрее, а диалог был более конструктивным и плодотворным, на эти встречи будут приглашаться специалисты многих министерств и ведомств, а также представители правоохранительных органов», — отметили в региональном Минэкономразвития.

Также традиционным станет День инвестора. Подробности этого мероприятия пока не сообщаются — программа праздника ещё утверждается.

Как ранее сообщали ИА REGNUM в республиканском правительстве, в Хакасии действует более 21 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Они производят порядка 23% товаров и услуг в общем объёме валового регионального продукта. Объём поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет «стабильно превышает» 1 млрд рублей, в том числе более 700 млн рублей направляется в бюджет республики.

Для малого бизнеса в Хакасии наиболее предпочтительной является сфера торговли и общественного питания — по итогам 2016 года её удельный вес составил 28,5% в общем количестве малых предприятий (без микропредприятий). На промышленность приходится 20,4% удельного веса малых предприятий (без микропредприятий), на строительство — 13,4%, на транспорт и связь — 6,4% и на сельское хозяйство — 3,1%.

В то же время сами предприниматели Хакасии называли не столь радужные цифры. Так, предприниматель, депутат Абаканского городского совета Евгений Мамаев отмечал, что если положение крупных и средних компаний в Хакасии «относительно стабильно, то положение малого бизнеса в последнее время серьезно пошатнулось». По его данным, количество малых предприятий в республике снизилось с 677 в 2014 году до 456 в 2016 году, а среднесписочная численность работников на предприятиях малого, среднего и микробизнеса (МСБ) упала с 32,4 тыс. человек на конец 2015 года до 24,3 тыс. человек на сентябрь 2016 года (снижение составило 8,1 тыс. человек). По Хакасии снижение численности работающих в МСБ достигло 25%, тогда как по Сибирскому федеральному округу без учета Хакасии снижение было 2,7%, а по России — 4,2%.

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