Российских туристов призвали ограничить прогулки по Ирану

Москва, , 05:31 — REGNUM Посещения массового скопления людей на территории Ирана рекомендовано свести к минимуму в связи с инициированной противниками правительства уличной активностью, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Комментируя заявление МИД РФ о том, что на улицах крупных иранских городов проходят массовые акции протеста, в Ростуризме отметили, что российские граждане могут подвергнуться опасности.

«Находящимся в стране российским гражданам рекомендовано сохранять бдительность, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей», — сообщили в пресс-службе.

Российское ведомство обратилось с призывом к туроператорам, чтобы они информировали клиентов о потенциальной опасности, которая ждет их в Иране.

Напомним, в конце года в Иране начались массовые акции протеста. Сначала на улицах появились протестующие, недовольные экономическими переменами. Затем социальный протест окрасился в политические тона.

Зазвучали требования отставки второго высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи: протестующие сжигали его портреты. По некоторым данным, в протестах участвуют те, кто раньше оспаривал «на улице» итоги выборов президента 2009 года.

В ходе протестных акций, подавляемых полицией, погибли 20 человек, сотни людей получили травмы. По разным оценкам, задержаны и арестованы от 400 до 700 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко заявил, что иранские власти усилили меры безопасности. В то же время они никак не ограничивали передвижение российских представителей по Ирану.

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