Новые меры соцподдержки семьям вводят в Ульяновской области

Ульяновск, , 20:48 — REGNUM В Ульяновской области в первый день нового года родились восемь детей. Первый ребёнок появился в Димитровграде. 1 января губернатор Сергей Морозов посетил родильный дом областной клинической больницы, где поздравил женщин, родивших детей в новогоднюю ночь, вручил им свидетельства о рождении малышей и памятные подарки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Глава региона подчеркнул, что «рождение ребенка — это самое важное событие в жизни каждой семьи». По его словам, в области продолжают создавать «максимально комфортные условия для рождения и воспитания детей».

«Помимо полного спектра медицинской помощи, мы обеспечиваем молодых мам и их малышей необходимой социальной помощью. С 2018 года в силу вступают дополнительные меры поддержки — вместе со свидетельством о рождении женщинам будут выдаваться направления в детский сад», — напомнил Сергей Морозов.

Всего в ночь с 31 декабря на 1 января в Ульяновской области родились пять мальчиков и три девочки, из них два ребенка — в областной клинической больнице. Первым в 2018 году родился мальчик в Димитровграде.

По информации министерства здравоохранения, в 2017 году родились 12 697 детей, в том числе 127 двоен и две тройни.

Напомним, с марта 2017 года в области реализуется приоритетный региональный проект «Патриот 2030», который направлен на увеличение рождаемости, снижение смертности, рост продолжительности жизни, а также уменьшение количества разводов и повышение числа браков. В 2018 году планируется реализовать проект «Социальная няня». Эта мера соцподдержки будет представлена в первую очередь женщинам, которые учатся и ведут активный образ жизни до достижения трех летнего возраста ребенка.