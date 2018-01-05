Взрыв яда возле Москвы: свалочный газ сожгут без экологической экспертизы

Игорь Свирин, Антонова Дарья, , 12:05 — REGNUM

В авральном порядке власти Подмосковья готовят к дегазации полигон ТБО «Кучино». Не дожидаясь начала основного этапа рекультивации, на свалке приступили к установке системы аварийной дегазации, пуск которой намечен на 6 декабря 2017 года. Такую поспешность чиновники объяснили жалобами местных жителей на невыносимое зловоние. Планируется с помощью германских специалистов, выжечь скопившийся свалочный газ, и тем самым избавить близлежащие населенные пункты от неприятного запаха. Однако в настоящее время проект рекультивации полигона проходит государственную экологическую экспертизу, и к основным работам приступят лишь в марте 2018 года. Кроме того, необходимые фильтры для факельной установки будут смонтированы также в марте следующего года. Подобная поспешность и отсутствие убедительных доказательств безопасности проекта дегазации, вызывают подозрения в том, что запуск этого проекта продиктован не только заботой о здоровье местных жителей.

Напомним, что свою «минуту славы» свалка в Кучино получила после жалобы местных жителей во время прямой линии с Владимиром Путиным. Тогда же президент дал поручение в течение месяца разобраться с проблемой. Несмотря на то, что ранее сроки закрытия свалки неоднократно сдвигались, как минимум она должна была функционировать до 2021 года. И по оценкам Росприроднадзора, была способна вместить в себя ещё 1,7 миллиона тонн мусора. Тем не менее, уже 22 июня 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил, что полигон закрыт.

Сразу же после официального закрытия свалки начался этап подготовки к её рекультивации. Уже в конце июня текущего года власти Подмосковья нашли средства на создание проекта рекультивации полигона «Кучино», а также заложили в областной бюджет на 2018−2019 гг. дополнительные расходы, на устранение нанесенного недобросовестными владельцами полигону ущерба. Определившись с финансированием, чиновники приступили к выбору подрядчика на проектирование. В итоге минэкологии области при участии экспертного совета, сделали выбор в пользу фирмы «СпецГеоЭкология» и ее партнера компании «Экокон», которая считается поставщиком высокотехнологичных решений по дегазации и утилизации инфильтрата для всех крупнейших проектов последних лет в этой сфере.

С этого момента и начинаются «странности». На проект дегазации было выделено 200 млн рублей, выбраны подрядчики, и работа закипела. Обоснованием к подобной спешке послужило проведенное ранее минэкологии Подмосковья исследование по выявлению потенциальных источников запаха сероводорода в Балашихе, Реутове и Люберцах. В ходе которого якобы выяснилось, что наиболее вероятными источниками вредных отходов являются мусорный полигон «Кучино», люберецкие очистные сооружения, Московский НПЗ и мусоросжигательный завод №4 в Косино.

Подробности читайте здесь: В Подмосковье готовы к рекультивации мусорного полигона «Кучино»

На текущий момент нет достоверной информации о том, что же в итоге власти Подмосковья и Москвы намерены предпринять в отношении НПЗ и мусоросжигательного завода. Тем не менее, анализ ситуации наводит на мысли о том, что фокус общественного внимания был смещен на полигон ТБО «Кучино», как главного загрязнителя окружающей среды на данной территории.

Тут уместно обратиться как к проекту дегазации, так и высказываниям руководства компаний подрядчиков. Ознакомившись с размещенной в свободном доступе презентацией проекта дегазации: Аварийная дегазация полигона ТКО «Кучино», дилетант вряд ли увидит в ней что-либо, скажем так, «криминальное». Есть огромное количество свалочных газов, от которых якобы и задыхается вся округа, помимо того, что от неосторожного обращения они попросту могут загореться. Как это было, например, с полигоном «Съяново-1», который только в нынешнем году загорался весной, в июне, в августе, вновь напомнил о себе в октябре и продолжает гореть до сих пор. Собственно весь проект дегазации полигона «Кучино», и нацелен исключительно лишь на устранение запаха, и предупреждение возможного возгорания. Помимо собственно гуманитарных целей, которые преследуют авторы проекта дегазации, у него есть и коммерческая составляющая, а именно электрогенерация. Получается, что он не только полезен, но и экономически выгоден.

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К сожалению, столь благостная картина может сложиться исключительно в голове дилетанта, а вот у сведущих людей сразу возникают вопросы. Так, до сих пор на суд экспертов не был предоставлен анализ по всем веществам, которые могут находиться в составе газа, пара, пылевых частиц отделяемых вместе с потоком газа из полигона.

Не менее двусмысленно выглядит и ситуация с отсутствующими фильтрами. Получается, что сейчас при экстренной дегазации фильтры не нужны, главное быстрее зажечь факел, но потом в марте 2018 года их все же поставят. Но в любом случае в газе будут содержаться токсичные вещества, такие, как хлор, бром, и более ароматные углеводороды, которые потенциально будут давать диоксины. Несмотря на то, что при температуре в 1000 градусов одни виды диоксинов только образуются, а другие виды, наоборот, разлагаются на более простые компоненты. Но беда в том, что сразу же после остывания вновь рекомбинируются. А вот процесс охлаждения в проекте как раз и не предусмотрен, здесь сразу же после факела, даже при условии предварительной фильтрации трудноуловимые частицы в виде пылевой взвеси, паров, газов от полигона, примитивным угольным фильтром, которые собираются установить в марте, задерживаться не будут.

Также есть сомнения и в том, что данный метод поможет уберечь полигон от возможных в будущем возгораний. По крайней мере, в презентации проекта дегазации об этом ничего не сказано. В то время как уже сейчас можно было бы, раз на это выделены деньги, в уже пробуренные скважины, добавить, например, известь и тем самым нейтрализовать окислительные процессы.

На все эти вопросы ответов, к сожалению нет. Если только не считать, ответом по существу утверждение о том, что никакой проблемы диоксинов не существует, и это не что иное, как ненаучный миф, завезенный в нашу страну из Германии. Не удалось получить ответы и на прошедших 6 ноября 2017 года общественных слушаниях. В чем может убедиться любой желающий, найдя свободно размещенные в интернете видеоролики с мероприятия.

Необходимо добавить, что проведя несколько часов на полигоне ТБО «Кучино» и в его округе, корреспонденты ИА REGNUM, в данное конкретное время зловония не почувствовали. Однако запах все же был, но ощущался он не на свалке, а в районе расположенной между городами Балашиха и Железнодорожный улицы Восточной. И при этом ветер дул отнюдь не со стороны полигона. Не являясь специалистами, объяснить причины возникновения запаха именно в этом месте крайне сложно, но зафиксировать этот факт необходимо.

Поспешность с выбором способа дегазации, и шире, рекультивации тем более вызывает сомнения, если принять к сведению тот факт, что ещё со времен СССР, в нашей стране были разработаны, не только более эффективные экономически и более дешевые способы, решения подобных проблем. Но и дающие несравненно более высокие гарантии того, что при устранении причиненного ущерба, не будет нанесен ещё более тяжкий урон гражданам.

Речь идет о том, что рядом ещё советских НИИ были разработаны штаммы аэробных и анаэробных бактерий, перерабатывающих различные компоненты ТКО, а также отходы нефтегазовой и металлургической промышленности. Эти способы хороши тем, что помимо электрогенерации, позволяли получить ещё и экологически чистое вторсырье. То есть после того, как соответствующие бактерии переработали органические составляющие полигонов, их можно было бы раскрывать, и извлекать чистое, полезное вторсырье.

Чтобы не адресоваться только лишь к временам СССР, добавим, что традиция получила свое развитие и в российской науке. Так, в Томском государственном университете были разработаны всеядные бактерии. Но они почему-то будут перерабатывать отходы в Казахстане.

Подробности читайте здесь: Бактерии перерабатывают пластмассовые отходы

В свете всего вышесказанного вопрос о том, почему для рекультивации полигона ТБО «Кучино», был выбран столь дорогой зарубежный, далеко не безопасный способ, при наличии более эффективных отечественных технологий, остается открытым. Пусть каждый из наших читателей, ответит на него сам.

Впервые статья была опубликована 28 ноября 2017 года.

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