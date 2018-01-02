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Самые несчастные семьи в ЕС живут в Болгарии и Литве

Общество

Евробарометр назвал, где больше всего в ЕС жителей, которые недовольны личной жизнью

Самые несчастные семьи в ЕС живут в Болгарии и Литве
alex yosifov
Болгария

Вильнюс, 2 января 2018, 19:51 — REGNUM  Только 79% литовских семей и жителей, которые находятся в отношениях, заявили, удовлетворены личной жизнью. Хуже аналогичный показатель только в Болгарии. Такие данные опроса населения во всех странах ЕС приводит официальный орган Еврокомиссии — Евробарометр, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 января.

Средний показатель по ЕС — 91%, а в лидерах жители Дании (99%), Мальты и Ирландии (по 97%). Отметим также, что сразу 25% жителей Литвы заявили, что в целом не счастливы, что живут в Литве. Это оказался худший показатель в ЕС.

В Литве социологическое исследования по заказу Евробарометра провела компания TNS LT.

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