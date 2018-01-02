Отравления, ожоги, аварии: новый год в Самарской области

Самара, , 19:20 — REGNUM В Самарской области в новогоднюю ночь не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий, все службы работали в штатном режиме. Об этом было заявлено 2 января на оперативном совещании в правительстве региона.

Было отмечено, что информация о минировании трех объектов (международный аэропорт Курумоч, торговые центры в Рощинском и «Мега»). Опасных объектов специалисты не обнаружили, информацию признали ложной. Всего в течение трех дней произошло 26 пожаров, которые унесли жизни двоих детей. Кроме того, зафиксировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых двое погибли.

Из отдельных происшествий были выделены 23 случая отравления алкоголем, а также ожоги, полученные девятью отдыхающими при использовании пиротехники. По данным местных СМИ, обморожения получили два человека. Кроме того, в прессе отмечается, что 1886 человек обратились в больницы с травмами.

Едва не завершилось трагедией происшествие на воде 1 января в Тольятти. По данным местных СМИ и пабликов, четверо школьников катались на коньках на льду шлюзового канала — в результате один из них провалился в проталину. Ребёнка спасли находившиеся поблизости мужчины.

Из приятных событий — рождение в регионе 60 детей. В дни школьных каникул продолжатся массовые культурные и оздоровительные мероприятия, в которых, по информации министерства культуры, примут участие более 400 тыс. детей. В связи с этим обсуждалась тема межмуниципальных перевозок детей. Случай месячной давности, когда группа детей, направленных автобусом из Сызрани в Самару, из-за снегопада попала в многокилометровую пробку, выявил «недостаточное межведомственное взаимодействие», констатируют власти. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил создать единую информационную систему, в которой бы отражалась информация обо всех перевозках организованных групп детей. Доступ к этой системе должны иметь представители министерств образования и здравоохранения, а также МСЧ и ГИБДД. Это даст возможность сверять график перевозок с прогнозами синоптиков и состоянием загруженности дорог, нивелировать потенциальные сложности и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

Еще одна тема, поднятая на совещании, касалась подготовки образовательных и лечебных учреждений региона к возможному повышению эпидпорога по гриппу. Власти заверяют, что сейчас обстановка в Самарской области «спокойная, традиционно пик заболеваемости приходится на конец января». Министерством здравоохранения совместно с министерством образования проведены профилактические мероприятия, направленные на предупреждение роста заболеваемости. В осенние месяцы была широко развернута кампания по вакцинации среди школьников, ведется разъяснительная работа с родителями, организован мониторинг показателей заболеваемости в учреждениях города.