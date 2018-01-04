Версия ритуального убийства Николая и его семьи — кровавый навет

Авигдор Эскин, , 14:15 — REGNUM

Готовится новый кровавый навет. Епископ Тихон Шевкунов заявил об этом громогласно:

«У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. Более того, у значительной части церковной комиссии нет сомнений в том, что это так и было».

Позже он попытался сказать, что никаких ксенофобских или антисемитских умыслов с его стороны не было. И добавил, что расследование версии о ритуальном убийстве Николая и его семьи будет продолжено.

Признаюсь, что выступаю в непривычной роли, ибо сколько раз был я щитом для тех, кого облыжно приклеивали к юдофобскому сатанизму. Тут Солженицын и даже искренне дружественно расположенные Дональд Трамп и Стивен Беннон. К сожалению, либералы любят использовать ярлыки ксенофобии, шовинизма и антисемитизма для опорочения идейных неприятелей. Помним хорошо статью одного из предводителей сионистского движения, Зеэва Жаботинского, в которой он защищает русского публициста — охранителя чистоты русского языка — от несправедливых нападок.

Однако при упоминании «ритуальных убийств» мы неизбежно переносимся мысленно в атмосферу мракобесия средневековой Европы, к кровавому навету на Бейлиса в России, а еще больше — к коллаборационистам с нацистами. Как сказал современный российский историк Егор Яковлев:

«За каждым разговором о ритуальном убийстве Николая Второго маячат усики Адольфа Алоизовича».

Известен текст письма Гиммлера группенфюреру СС Кальтенбруннеру от мая 1943 года.

«Я заказал значительное количество экземпляров книги «Еврейские ритуальные убийства» и прикажу раздать ее всем вплоть до штандартенфюрера. Посылаю Вам 100 штук, чтобы Вы могли раздать их Вашим эйнзатцкомандам, и прежде всего людям, которые имеют дело с еврейским вопросом…

Кроме того, следует немедленно назначить людей, которые в Англии добыли бы и проверили судебные отчеты и полицейские протоколы о том, что пропал без вести ребенок, чтобы мы затем могли через наши передатчики сообщить соответствующие краткие известия о том, что в месте X пропал без вести ребенок и что, вероятно, речь идет о еврейском ритуальном убийстве. Я полагаю, что в общем мы могли бы антисемитской пропагандой в широких масштабах на английском и, может быть, даже на русском языке, используя в своей пропаганде ритуальные убийства, в огромной степени активизировать антисемитизм во всем мире».

Сумасбродные мифы о «ритуальном убийстве Николая и его семьи» были изобретены такими представителями черносотенной и нацистской болезненности, как Борис Бразоль, Михаил Скарятин и Григорий Шварц-Бостунич. Этот навет использовался атаманом Красновым и Брониславом Каминским — российскими близнецами Бандеры и Шухевича. А в 1943 году информация Бостунича-Скарятина вошла в вышеупомянутый труд нациста Гельмута Шрамма «Ритуальное убийство у евреев», посвященный автору идиомы «окончательное решение еврейского вопроса» Альфреду Розенбергу.

Тут я слышу нарастающий по силе возмущения гул: «Но откуда вы знаете, что епископ Шевкунов, депутат Поклонская и Малофеев имеют в виду именно это?» Ответ будет простым. Гул затихнет.

Любое исследование значения термина «ритуальные убийства» приведет нас к кровавым наветам на евреев и только к ним. Включая гнусные выдумки об особой еврейской роли в злодейском умерщвлении Николая и его семьи. Требуется громадная мера сумасшествия, чтобы так вывернуть известные всем факты, ибо даже активно участвовавший в злобесовном убийстве Юровский родился в еврейской семье, но потом принял православие, сменив его позже на лютеранство.

Можно легко убедиться, в каком значении употребляется сегодня словосочетание «ритуальное убийство» при введении этих слов в любой поисковик…

Некоторые умные и даже добрые люди возразят мне: я уверен, что каждый год в России и в мире совершаются преступления на почве мракобесия, будь то сатанисты или еще какие-то умалишенные сектанты. И правда ведь, случается такое. И никаких евреев никто там не видел.

Всё верно, но такие злодеяния принято называть «оккультными убийствами». Злодеяния сатанистов и им подобных определяются именно таким образом. Более того, немало книг написано об «оккультных» увлечениях Гиммлера и других деятелей Третьего Рейха. А вот «ритуальные убийства» — это кровавые наветы, это нацистская пропаганда.

Епископ Тихон Шевкунов прекрасно знал, что означали его слова о «ритуальном убийстве». Неспроста он не поставил цели расследовать «оккультный аспект убийства Николая и его семьи», к примеру. Шевкунов также прекрасно понимал, что предложение особо изучить оккультную версию зверского убийства может вызвать удивление, но никак не погромную волну ненависти.

В данном контексте уместно будет ткнуть либералов носом в соделанное ими. Уже четверть века они норовят втолмить нам, что героизация нацизма на Украине и в Прибалтике — это не более чем шалость молодых народов. Они жестко отвергали все призывы к их косолапой совести. Нет, не хотели услышать нас и понять, что их терпимость к извержению зла и ненависти не просто пагубна для соседей, но может перекинуться и на Россию заразной эпидемией. Вот оно и случилось на наших глазах, а им невдомек.

Да что либералы, если еврейские организации России снова твердят что-то несуразное! Один умник среди них предложил участвовать вместе с Шевкуновым в расследовании. И никто не призвал евреев России ускоренно репатриироваться в Израиль. А ведь это единственная здоровая реакция на новый кровавый навет.

На этот раз мера безумия и накал ненависти не могут быть встречены токмо снисхождением. Мы видим, к чему привела спокойная терпимость к героизации нацизма на Украине. Дай Б-г России остановить вовремя эти потоки мутных водин.

Впервые статья была опубликована 5 декабря 2017 года.

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