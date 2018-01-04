Правящее либеральное меньшинство — против Русской Арктики и её населения

Мурманск, , 13:45 — REGNUM

Опрос ИА REGNUM, в котором приняли участие 61 895 человек, проводился с целью выяснить отношение граждан о степени необходимости развития арктического региона для России и о проблемах Арктики.

О проблемах развития Арктики сейчас много говорят и пишут, однако отношение граждан к комплексу проблем, связанных с российской Арктикой, не очень понятно. Опрос ИА REGNUM проводился как с целью прояснить это отношение. Важность развития Арктики для России, связанные с таким проектом проблемы и преимущества, сам способ освоения, — вот те вопросы, мнение граждан по которым мы стремились узнать. Результаты в чем-то оказались обескураживающими, однако картина вырисовывалась довольно четкая.

Если собрать в разной степени согласных и в разной степени несогласных вместе, то будет такая картина:

То есть широкое общественное обсуждение проблем Арктики, развернувшееся в последние годы, дает свои плоды — подавляющее большинство граждан России считает, что развитие Арктики является приоритетной задачей для России. Однако 16% с этим не согласны, и 8% не смогли сформировать определенного мнения. Кто эти люди?

Из диаграммы видно, что больше всего несогласных с тем, что Арктика должна быть приоритетом для России, — среди подростков и молодежи. И тут, видимо, дело не столько в том, что молодые люди в нашей стране мало знают про Арктику (см. ниже) и мало смотрят телевизор, где проблемы Арктики обсуждаются, да и вообще по молодости еще не в полной мере «подключены» к основным пропагандистским каналам. Дело, к сожалению, в том, что молодежь в России, по сути, вообще отключена от общегосударственной повестки дня, от насущных проблем общества и, видимо, в огромной мере переключена на какие-то проблемы личного потребления или «личностного роста», который предполагается осуществлять вне связи с Россией.

Очень существенно, что развитие Арктики считают приоритетной во всей стране, и разница между мнением жителей регионов, прилегающих к Арктике, и жителей других регионов России почти незаметна:

Что касается информированности российских граждан о проблемах Арктики, то здесь ситуация не вполне оптимистичная. Только 5% считают, что они прекрасно информированы, и еще 39% думают, что информированы хорошо. Все остальные либо вообще не знают, что сказать по этому вопросу (42%), либо признают, что информированы плохо (8%) или совсем плохо (6%).

В целом с информированностью получается такая картина:

К этому результату можно относиться по-разному, в зависимости от того, как интерпретировать огромную долю тех, кто не смог дать определенного ответа, однако ясно, что информации об Арктике и ее проблемах обществу явно не хватает.

Между тем информированность о проблемах Арктики самым прямым образом связана с представлениями о том, должно ли развитие Арктики стать приоритетом для России.

Чем лучше информированы граждане о проблемах Арктики, тем чаще они считают, что развитие Арктики должно быть приоритетом для России. И наоборот: чем меньше люди знают об Арктике, тем чаще склонны не соглашаться с мнением, что развитие Арктики важно для России.

Естественно предположить, что молодежь плохо информирована о проблемах Арктики и поэтому в меньшей степени согласна с тем, что развитие Арктики приоритетно для России. Такое предположение находит подтверждение в результатах опроса

В общем, можно говорить о том, что информированность граждан о проблемах развития Арктики — это заслуга главным образом советских времен: чем больше человек прожил в СССР, тем более он информирован по Арктике. Соответственно, люди, которые вообще не жили в СССР, чаще информированы плохо или очень плохо. Причем информированность отличается в разы. Это и доказательство того, что вопрос о пропаганде государственной политики и государственных программ стоит очень остро: по существу можно говорить о том, что такая пропаганда не ведется вообще — как минимум в отношении развития Арктики.

Выглядит вполне естественным, что жители регионов, соседствующих с Арктикой, знают о ее проблемах больше остальных граждан.

Поскольку информированность о проблемах, связанных с освоением Арктики, не очень велика, граждане хотели бы знать о них побольше.

Недостаток информации сказывается и в том, что большая часть опрошенных не имеет понятия о том, каким способом следует осваивать и развивать арктическую зону России.

Мнения о преимуществах заселения Арктики или освоения ее с помощью вахтового метода резко отличаются в группах граждан, по-разному оценивающих свою информированность о проблемах развития Арктического региона. Чем больше человек знает об Артике, тем с большей вероятностью он выступает за ее заселение. И наоборот: чем меньше люди знают об Арктике — тем чаще они считают наилучшим способом вахтовый метод.

Интересен (и закономерен) и другой результат: представления о «наиболее правильном» способе освоения Арктики очень сильно зависят от политической ориентации опрошенных.

При этом надо очень хорошо понимать:

1. Проблема Русской Арктики — только часть проблемы регионов России, приравненных по природным условиям к районам Крайнего Севера: они составляют 65% территории РФ.

2. Эти районы наша страна упорно обживала и осваивала не только во времена СССР, а всю историю своего существования, особенно активно — в последние 350 лет.

3. Либеральная агитация за «вахтовый метод» заселения Русской Арктики (и Крайнего Севера) в современных условиях является агитацией за (часто принудительное) отселение граждан России из этих районов и уничтожение созданной там за последние столетия инфраструктуры.

4. Кроме того, «вахтовый метод» означает фактическую ликвидацию не только северных субъектов РФ, но и ликвидацию национальных автономий: Карелии, Ненецкого АО, Коми, Ямало-Ненецкого АО, Югры, Якутии, Чукотки, Тувы.

Характерно, что, ответив на шесть вопросов об Арктике и, соответственно, поразмыслив в процессе о ее проблемах, подавляющее большинство респондентов склонилось к мысли о том, что Арктику все же надо развивать.

Молодежь по-прежнему отстает, однако и там больше половины — за развитие Арктики

Зато среди либералов за развитие Арктики — меньше половины! Если они дальше будут определять, то не будет никакого развития — сдадим всё!

Из результатов опроса хорошо видно, что ярко уходят в негативное восприятие объективно жизненно важной проблемы освоения Арктики две категории — это представители молодежи до 18 лет и те, кто относят себя к либеральному политическому мировоззрению. Среди либералов за развитие Арктики выступает менее половины.

Связь эта в нынешних условиях является органичной и понятной: либералы на протяжении 25 лет занимаются непрерывно мировоззренческим окормлением народа посредством большей части СМИ и захвата ведущих позиций в образовательных программах. Результат их деятельности налицо — одна из наиболее важных тем стратегической повестки развития России оказывается в их представлении исполнена негатива и неверия в успех. Судя по ответам респондентов из двух указанных лагерей, деятельность России в Арктике не может завершиться успехом и отрицательно скажется на большей части аспектов, от экологии до международных отношений. Вывод, к которому склоняются респонденты-«отрицалы», это вахтовый метод освоения, который в современных условиях может представлять собой только политику обезлюживания 65% российской территории. А такими территориями являются Русская Арктика и приравненные к ней по климатическим условиям сложнодоступные регионы.

А поскольку именно либералы заправляют образованием и СМИ, то позиция молодежи тоже неудивительна. И дальше будет только хуже.

А ведь люди, занимающие такую позицию, через 5−7 лет выйдут в общество, займут в нем свое место, и, несмотря на то, что половина молодежи все-таки придерживается более оптимистичных представлений о путях развития России, над мировоззренческой реабилитацией оставшихся необходимо крепко задуматься уже сегодня. Добиться результатов на пути такой реабилитации не представляется возможным без изменения политики как в области образования, так и в СМИ, формирующих общий культурный уровень и работающих на создание пораженцев, антипатриотов и исторических пессимистов, не мыслящих свою личную судьбу в связи с судьбой родной страны.

Зато наиболее перспективными патриотическими направлениями в смысле воспитания показали себя условные коммунистические и имперские мировоззрения. Именно их представители заняли самую уверенно оптимистичную позицию в вопросе заселения Арктики. Тем более необходимым выглядит также преодоление разрыва советских и постсоветских поколений, вероятно, с использованием опыта СССР в донесении до людей всей важности насущных задач, стоящих перед государством.

Впервые статья была опубликована 13 ноября 2017 года.

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