Книги в Казахстане: модернизация сознания или борьба с безграмотностью?

Марат Шибутов, , 18:16 — REGNUM

Больше полугода Казахстан обсуждает вопросы модернизации сознания. Им была посвящена апрельская статья президента Назарбаева, а сейчас мероприятия в рамках «Рухани Жангыру» (дословно «духовное просвещение») проходят по всем регионам страны. Казахстанцев призывают быть современными, рациональными, культурными и т.д.

Почти одновременно с этим американский канал Netflix объявил о запуске работы над сериалом по книгам польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак». В производстве наряду с Netflix участвует польская студия Platige Image.

Какая связь между этими событиями? Очень простая — для того, чтобы модернизировать сознание и быть в одном русле с мировой культурой, не мешало бы время от времени выдавать культурные продукты, которые бы на эту мировую культуру влияли. Бренд «Ведьмак» приносит польской экономике ежегодно не меньше 100 миллионов долларов. И после выхода сериала эта сумма увеличится как минимум в два раза.

Современная культура — это всегда часть мировой культурной индустрии, которая массово производит всевозможные продукты (книги, кино, музыку, комиксы, картины, скульптуры и т.д.), раскупаемые как населением страны-производителя, так и по всему миру. И культурная экспансия здесь — обязательное условие.

И раз уж в Казахстане государство так активно стало проявлять интерес к культурной сфере, стоит посмотреть, как в стране обстоят дела с книгами — основой любой культуры. Ведь если нет книг, то нет и сценариев — для фильмов, компьютерных игр и т.д. Книги — по-прежнему базис современной культуры, в том числе и тех ее отраслей, которые приносят наибольшие доходы.

Общее состояние

Возьмем данные Национальной книжной палаты Казахстана с 1921 по 2015 год (более поздние данных на сайте не выкладывались). По количеству изданных книг и брошюр виден явный прогресс: 2300 единиц было во времена СССР, сейчас же в Казахстане в два с лишним раза больше — 5500. И динамика с 1996 года в основном положительная — количество растет. На этом хорошие новости заканчиваются.

1

По данным Национальной книжной палаты

Теперь о тираже. По сравнению со временами СССР он упал с 35 миллионов экземпляров в год до 15—17 миллионов. Был даже зафиксирован порог в 10 миллионов. Фактически независимый Казахстан объемам тиражей сейчас находится на уровне Казахской ССР примерно 1955—1960 годов, когда население этой территории составляло 8—9,5 миллионов человек (сейчас — 18 миллионов).

2

По данным Национальной книжной палаты

Еще хуже обстоят дела со средним тиражом одной книги. С 24 тысяч в начале 90-х он упал до 3 тысяч в настоящее время. До этого такие средние тиражи были зафиксированы только в 1926 году — до проведения массовой кампании по ликвидации безграмотности.

4

По данным Национальной книжной палаты

Теперь посмотрим, что же именно издается в Казахстане. В 2015 году среди изданных 5508 книг и брошюр основная доля приходится на научную и учебную литературу — 4117 книг и брошюр (или 75%), среди которых:

научные издания — 1183 единиц

учебные издания — 1976 единиц

учебно-методические пособия и учебные программы — 958 единиц.

Всё это — результат требований, предъявляемых министерством образования и науки вузовским преподавателям. Без научных и учебных изданий нельзя получить степень, а без учебно-методических изданий — преподавать и пройти аттестацию. У этих публикаций следующие средние тиражи:

научные издания — 478 единиц

учебные издания — 6491 единица (массовость тут за счет школьных учебников)

учебно-методические издания — 3168 единиц (опять же за счет школ).

Художественной литературы (включая литературоведение) в 2015 году было издано 841 единица средним тиражом 1148 экземпляров, из которых:

казахская литература — 711 книг и брошюр, средним тиражом 1203 экземпляра

русская литература — 21 книги и брошюра, средним тиражом 820 экземпляров

литература народов Казахстана — 66 книг и брошюр, средним тиражом 560 экземпляров

зарубежная литература — 43 книги и брошюры, средним тиражом 1293 экземпляра.

При этом средний тираж в 1148 экземпляров для художественной литературы сложился как средний показатель, за счет издания государством социально значимой литературы средним тиражом 2000 экземпляров, для других книг тираж составляет менее 1000 экземпляров.

Из приведенных графиков и расклада по жанрам можно сделать вывод о возможных для страны последствия, причем политических.

Если убрать из книгоиздания научные и учебные издания, а также учесть, что в СССР многие учебные издания публиковались не в Казахской ССР, а за ее пределами, то выяснится, что в стране происходит глубокая деградация книжной отрасли. Фактически по развитости отрасли Казахстан опустился до уровня Казахской ССР конца 50-х годов. Произошел откат в 60 лет.

Из-за того, что сейчас средние тиражи книг примерно такие, какие были в 1926 году, влияние писателей как культурной элиты на население нулевое — тиражи их произведений не обеспечивают им узнаваемости. Только через СМИ писатели могут сейчас хоть как-то заявить о себе. Да и сведения из мира науки не доходят до общества, потому что тираж меньше 500 экземпляров — это тираж для сугубо узкого круга. Если не размещать книги в интернете бесплатно, ни о какой популярности за счет публикаций говорить нельзя.

Русская литература в Казахстане умерла — это видно по мизерному количеству произведений. Да и казахская литература находится в достаточно плохом состоянии — ведь на самом деле большинство из напечатанных книг — это перепечатки и переиздания, а не новые произведения. Таким образом, можно говорить об упадке казахстанской литературы в целом, причем ситуация с каждым годом всё хуже и хуже.

Продажи и издание

Теперь об изданиях. По данным Национальной книжной палаты за 2015 год, в топ-10 издательств Казахстана по количеству выпущенных книг входят четыре издания университетов, а еще три специализируются на школьных учебниках и детской литературе.

Интересно оценить и ситуацию со специализированными книжными магазинами. В докладе Национальной книжной палаты говорится:

«…в республике функционирует 160 розничных специализированных книготорговых организаций. В настоящее время, по данным Комитета по статистике, наибольшее количество розничных книжных магазинов находится в г. Алматы (Алма-Ате) и Алматинской (Алма-Атинской) области — 82 (51,3%), г. Астане и Акмолинской области — 18 (11,4%), Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях — по 11 (6,9%), в остальных областях — от 3 до 7. По единственному книжному магазину — в Кызылординской (Кзыл-Ординской) и Северо-Казахстанской областях».

Судя по всему, в 2017 году ситуация стала еще хуже: сокращается количество книжных и в Алма-Ате. Ситуацию несколько спасают супермаркеты, где книги продаются в одном ряду с DVD, компьютерными играми, канцелярскими товарами и игрушками. Вполне ожидаема ситуация, когда кроме таких супермаркетов и лотков с учебниками на базарах других видов книжной торговли в некоторых регионах просто не останется.

Сразу вспоминается цитата из статьи Манаша Козыбаева «Книгоиздательское дело Казахстана в период развитого социализма»:

«В 60—70-х гг. значительные сдвиги произошли в книжной торговле республики, которая располагает более чем 1350 книжными магазинами, 2100 киосками и 170 автолавками».

С 1350 книжных магазинов до 160 — это впечатляющий регресс, даже учитывая, что сейчас часть продаж идет через интернет-магазины.

Каковы же объемы розничной продажи книг? Порядка 12,7 миллиардов тенге (2,32 миллиарда рублей). И это неплохая сумма. Но если казахстанская литература в упадке, то чем же торгуют книжные магазины? Продают преимущественно российскую литературу, которая, если не считать сегмента учебников, наиболее востребована в Казахстане.

Но и эти показатели — далеко не предел. На пике объемы были на 10 миллиардов тенге больше.

3

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Однако если обратиться к региональному распределению, то всё намного хуже. Практически половина книг продается в Алма-Ате, а в трех областях — Кзыл-Ординской, Западно-Казахстанской и Атырауской, похоже, продаются только учебники, которых не досталось бесплатно. Разница между Алма-Атой и Атырауской областью в объемах продажи книг составляет 152 раза, то есть 1 алма-атинец покупает книг в 50 раз больше, чем житель Атырауской области. Это гигантская разница, можно сказать, даже пропасть.

Изучающих региональное распределение ждет и еще один сюрприз: столица Казахстана, город Астана, по продажам книг находится в стране лишь на четвертом месте, уступая не только Алма-Ате, но и Восточно-Казахстанской и Карагандинской областям, хотя покупательная способность астанчан в 1,5—2 раза выше, чем у восточноказахстанцев и карагандинцев.

Еще в 2010 году президент Нурсултан Назарбаев призывал астанчан приобретать столичный лоск, быть культурными и образованными, и повторил этот призыв в 2012 году. Но, учитывая разницу в продажах книг с Алма-Атой в 6,8 раз, несмотря на 20-летний столичный статус, похоже, Астана в культурном отношении как была провинциальным Целиноградом, так и осталась.

5

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Отдельно стоит упомянуть рынок розничной продажи газет и журналов. Тут объемы в четыре раза меньше, чем у книг, несмотря на то, что в стране действует 2500 зарегистрированных средств массовой информации. Но примерно динамика такая же — рост до 2014 года, а после идет спад. Причем спад просто огромный — почти в четыре раза.

6

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

По всей видимости, разрушение сетей распространения газет и журналов и уход всех СМИ в онлайн очень сильно сказались на продажах. Вполне может быть, что рынок и дальше будет падать, потому что распространять газеты всё тяжелее и тяжелее.

В отличие, от книг тут совсем другие лидеры. Та же Алма-Ата находится лишь в середине рейтинга, серьезно уступая Восточно-Казахстанской области (ВКО). Но и тут диспропорция между первым и последним местом гигантская — в Кустанайской области продается газет и журналов в 262 раза меньше, чем в ВКО. Фактически в Кустанайской области в 2016 году произошел обвал продаж — почему, непонятно.

7

Можно оценить и динамику розничных продаж — если в целом по стране продажи сократились в 2,5 раза, то по отдельным регионам есть существенные различия. В Атырауской области и Западно-Казахстанской области продажи выросли в 1,7 и 3 раза соответственно. А вот в Кустанайской области они упали в 50 раз, в Павлодарской области в 25 раз, в Алма-Ате — в 11 раз. СМИ постепенно уходят в интернет, хоть и не все научились там зарабатывать.

Розничная продажа газет и журналов

За 2016 год, тысяч тенге За 2012 год, тысяч тенге Объемы 2016 к 2012, % Казахстан в целом 3 579 401 8 508 056 42,1 Акмолинская 64 952 190 316 34,1 Актюбинская 280 282 498 355 56,2 Алма-Атинская 501 002 776 683 64,5 Атырауская 39 951 23 264 171,7 ЗКО 265 768 88 259 301,1 Джамбульская 76 713 208 217 36,8 Карагандинская 358 919 1 181 937 30,4 Кустанайская 3 496 184 631 1,9 Кзыл-Ординская 135 290 393 038 34,4 Мангистауская 88 295 763 651 11,6 ЮКО 284 216 337 576 84,2 Павлодарская 18 116 443 534 4,1 СКО 93 975 237 559 39,6 ВКО 917 247 1 180 114 77,7 Астана 214 834 389 070 55,2 Алма-Ата 236 345 2 681 066 8,8

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

В общем, подводя итоги, можно отметить следующее:

Казахстанцы разучились писать художественную литературу приемлемого качества, которую бы люди покупали за деньги. Причем на русском языке в принципе уже всё закончено, а на казахском люди еще пишут. Но бестселлеров, сравнимых с книгами советского периода, за 27 лет так и не появилось. Казахстанцы пока еще читают и покупают книги. Правда, уже есть регионы, где продаж книг практически нет. И их, очевидно, будет всё больше. И сравнения с советским периодом очень грустные: это то ли 1956 год, то ли 1926 год. Соответственно, можно говорить о полном крахе писателей как части интеллигенции. Теперь их место заняли блогеры на фейсбуке и вайнеры в инстаграме. Модернизация сознания, исходя из таких интеллектуальных условий, возможна только в городе Алма-Ате и в Восточно-Казахстанской области. В остальных регионах надо говорить скорее о ликвидации безграмотности и приучении народа к чтению. Та же Астана остается до сих пор культурной провинцией, и разница с Алма-Атой такая, что догнать никогда не получится. Вместе с книгами падают, причем намного сильнее, продажи книг и журналов, в некоторых областях — катастрофически. С одной стороны, вроде бы все ушли в интернет, но и способы заработка в нем неочевидны, и конкуренция там жестче — рынок уже не местный, а российский или международный.

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Впервые статья была опубликована 18 декабря 2017 года.

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