Конкурсный управляющий из Хакасии поставил «на удачу» и проиграл

п.г.т. Вершина Тёи, Хакасия, , 14:27 — REGNUM Конкурсный управляющий из Хакасии Алексей Николаюк, который занимается банкротством МУП «Управляющая компания администрации Вершино-Тейского поссовета», финансовые проблемы предприятия решил поправить необычным для этого способом. Он купил 100 лотерейных билетов, уведомив об этом кредиторов.

Отметим, что решением Арбитражного суда Хакасии в июне 2017 года на предприятии началась процедура банкротства. Было введено временное наблюдение на три месяца. А 30 сентября для завершения процедуры банкротства был назначен конкурсный управляющий, который потратил 10 тысяч рублей должника на лотерейные билеты.

«Мной приобретено 100 билетов лотереи (две пачки по 50 билетов) по цене 100 рублей за билет, итого на сумму 10 тысяч рублей. Лотерейные билеты приобретены за счёт средств должника (касса), — цитирует 19rus.infoНиколаюка. — Уважаемые кредиторы, моё решение продиктовано пониманием того, что расчёт по обязательствам должника возможен только благодаря чуду. Лотерея — это шанс. Призрачный, но шанс».

Однако удача от конкурсного управляющего отвернулась, выигрыш мужчины окупил лишь половину от стоимости лотерейных билетов.

Розыгрыш прошёл 1 января 2018 года в прямом эфире на канале НТВ, но чуда не произошло. В новогодней лотереи разыгрывалось в общей сложности больше 2 млрд рублей. Приз 250 миллионов рублей достался жителю Татарии. А вот размер выигрыша Алексея Николаюка оказался чуть выше цены приобретённого лотерейного билета — из 100 билетов выигрышными оказались 48, самый крупный выигрыш составил 124 рубля. Общая сумма его выигрыша — 5 035 рублей при затраченных 10 000.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее следователи проводили доследственную проверку в Аскизском районе Хакасии по факту невыплаты заработной платы работникам МУП «Управляющая компания администрации Вершино-Тейского поссовета». Работники управляющей компании не получали зарплату с мая 2017 года, общая сумма задолженности только за четыре месяца составляла более 700 тысяч рублей. Население посёлка задолжало коммунальному предприятию около 12 миллионов рублей.

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