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Минобороны поздравило жителей России роликом с милыми щенками: видео

Общество

На кадрах видео показан процесс обучения щенков и взрослых служебных собак 170-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ

Минобороны поздравило жителей России роликом с милыми щенками: видео
Щенок

Москва, 2 января 2018, 14:31 — REGNUM  С наступившим Новым годом жителей России поздравило Министерство обороны страны, видеоролик со щенками служебных собак опубликован 1 января на Youtube-канале ведомства.

На кадрах видео показан процесс обучения щенков и взрослых служебных собак 170-го учебного центра служебного собаководства Вооружённых сил России.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем новогоднем поздравлении поблагодарил военнослужащих, боровшихся в Сирии с террористами.

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Глава Минобороны страны подчеркнул, что в 2017 году было многое сделано для обороноспособности страны.

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Министерство обороны России

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