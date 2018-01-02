Вторник, 2 Января 2018 года
20:43:51 МСК

Сирийские школьники получили подарки от детей из России

Общество

Праздничные наборы собирали сразу в нескольких городах РФ, общий вес посылки превысил 10 тонн

Дамаск, 2 января 2018, 12:33 — REGNUM  Новогодние подарки из России получили школьники Латакии и других сирийских провинций, передает 2 января «Первый канал».

Собранные в рамках акции «Дети России — детям Сирии» подарки передали сирийским детям российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон. Сверстники из России собрали для сверстников из Сирии одежду, рюкзаки, учебники, канцелярские принадлежности и сладости.

Сообщается, что праздничные наборы собирали сразу в нескольких городах РФ, общий вес посылки превысил 10 тонн. Груз подарков был доставлен в Сирию военно-транспортным самолетом.

Кроме того, подарки, подготовленные в одном из московских храмов, получили ученики воскресной школы при церкви Иоанна Крестителя в Латакии.

Напомним, 21 декабря МЧС России начало доставку 72-й партии гуманитарной помощи для Донбасса.

Читайте также: МЧС РФ отправило в Донбасс гуманитарную колонну с новогодними подарками

Грузовики ведомства повезли в Донбасс 450 тонн новогодних подарков, детских продуктовых наборов, медикаментов, медицинского имущества и учебной литературы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гуманитарная помощь России

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить