Росгвардия предложила не делиться в соцсетях информацией о поездках

Москва, , 11:22 — REGNUM Представитель Управления вневедомственной охраны Москвы Сергей Тумин порекомендовал российским гражданам не выкладывать в соцсети информацию о предстоящих поездках, его слова 2 января передали «Известия».

"Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха», — сказал Тумин.

Представитель Росгвардии отметил, что этой информацией могут воспользоваться преступники, занимающиеся квартирными кражами.

Он пояснил, что наибольшее количество подобных преступлений происходит в новогодние праздники. В этот период жители столицы надолго покидают свои квартиры, уезжая отдыхать.

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Тумин также предложил жителям Москвы налаживать отношения с соседями, которые могли бы во время отсутствия хозяев периодически посещать квартиру и включать свет или телевизор для создания иллюзии присутствия в помещении людей.

Напомним, ранее начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов сообщил, что в 2017 году количество квартирных краж в Москве уменьшилось на 34%. Это заявление он сделал на совещании, которое прошло в Москве 12 декабря 2017 года. На мероприятии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

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