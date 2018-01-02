В Саранске отслеживают обстановку на площадях с видеокамер

Саранск, , 11:14 — REGNUM В Мордовии в новогоднюю ночь не было допущено чрезвычайных происшествий, сообщает МВД по региону, отмечая, что на протяжении всех праздничных выходных дней

Охрана общественного порядка осуществлялась круглосуточно. В полиции считают, что предпринятые меры позволили жителям Мордовии «встретить праздники без чрезвычайных происшествий, фактов нарушения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий допущено не было».

Отметим, что в Саранске введен в действие Центр управления нарядами при дежурной части УМВД России, который позволяет в режиме реального времени отслеживать обстановку на улицах столицы республики и оперативно принимать решения при её осложнении. В настоящее время в Саранске работает более 400 видеокамер в местах большого скопления людей. Прорабатывается вопрос о введении в действие еще около 4 тыс. видеокамер.

«Благодаря комплексу современного оборудования, работающему в режиме онлайн, полицейские по городу могут оценивать всю обстановку в целом, в том числе распознать лица людей и номера машин», — отмечают в УМВД России по го Саранск, заверяя, что «первостепенная задача системы не столько увидеть место происшествия, сколько предотвратить преступление».

По данным спасателей, новогодняя ночь в Мордовии прошла без пожаров и возгораний в местах массового скопления людей. В шести местах проведения фейерверков (из них четыре — в Саранске, по одному — в Рузаевском и Ковылкинском районах) были выставлены пожарные автомобили с личным составом. Также было организовано дежурство инспекторов Государственного пожарного надзора и оперативных групп.

«В выходные и праздничные дни силы ГУ МЧС постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования, будут функционировать в режиме повышенной готовности», — отмечают спасатели.

Отметим, что последний день 2017 года в столице Мордовии запомнился многим её жителям густым чёрным дымом, столб которого был виден на много километров. По данным спасателей, началось всё с того, что двое мужчин занялись проведением сварочных работ с бензобаком грузового автомобиля в закрытом помещении. Произошло воспламенение топлива. В результате, мужчина 1986 года рождения получил термические ожоги 90% тела. Второй мужчина (хозяин автомобиля 1966 года рождения) получил термические ожоги 10% тела.

«Начался пожар в автомобильном боксе. Внутри находились автомобили различных арендаторов. Огонь распространился по ним с большой скоростью. Этому способствовало и наличие внутри большого количества горючих и легковоспламеняющихся жидкостей», — отмечают в ГУ МЧС по Мордовии.

В результате пожара уничтожены шесть автомобилей, повреждены две, также повреждено здание автобокса и различное оборудование на общей площади 480 кв. метров.

«Выходные и праздничные мероприятия продолжаются. Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям и гостям Мордовии быть бдительными, не злоупотреблять алкогольными напитками, а в случае совершения противоправных деяний, обнаружения подозрительных лиц и предметов своевременно обращаться в полицию», — просят в МВД по Мордовии.

Отметим, что на праздничные каникулы запланировано проведение комплекса мероприятий «Безопасный регион», направленных на пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, железнодорожных переездов, а также других грубых нарушений ПДД, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий.

«Ежедневная работа нарядов ДПС будет нацелена и на исключение из процесса дорожного движения водителей в состоянии опьянения», — говорят в полиции.