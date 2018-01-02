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Очередная жертва «секс-скандалов»: уходит худрук New York City Ballet

Общество

71-летний Питер Мартинс продолжает отрицать свою причастность к каким-либо проступкам подобного рода

Очередная жертва «секс-скандалов»: уходит худрук New York City Ballet
David Shankbone
Питер Мартинс

Нью-Йорк, США, 2 января 2018, 11:26 — REGNUM  После обвинений в сексуальных домогательствах об уходе с должности заявил художественный руководитель New York City Ballet Питер Мартинс, сообщает 1 января The New York Times.

Возглавлявший New York City Ballet три десятилетия 71-летний Питер Мартинс направил руководству балетной труппы письмо, в котором подчеркнул, что «продолжает отрицать свою причастность к каким-либо проступкам подобного рода».

Кроме того, Мартинс отметил — он уверен в том, что его невиновность будет доказана, и сообщил, что помогает в расследовании выдвинутых обвинений.

В то же время председатель совета New York City Ballet Чарльз Шарф заявил, что совет серьезно относится к обвинениям, выдвинутым против Мартинса, и в ближайшее время руководство намерено начать поиск нового худрука.

Напомним, скандал с балетмейстером New York City Ballet начался с того, что пятеро бывших танцовщиков рассказали о «словесном и физическом насилии» в отношении них со стороны художественного руководителя труппы. Речь шла о событиях 1993 года. Затем к их заявлениям присоединились еще 24 танцовщика и балерины. Все они сообщали о «злоупотреблении Мартинсом своей властью».

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