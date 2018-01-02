Рост расплат и трат: чем ознаменовался первый день года в Красноярске

Красноярск, , 10:28 — REGNUM Начало нового года для красноярцев ознаменовалось новыми тратами. С 1 января на территории региона вступили в силу ряд законов, указов и постановлений, как региональных так и федеральных.

Так с нового года в регионе увеличилась плата за муниципальные детские сады. Теперь за посещение группы полного дня родители будут платить на 71 рубль больше (1606 рублей), за пребывание ребёнка в группе краткосрочного пребывания, придётся заплатить на 21 рубль больше — 481 рубль. Указывается, что 85% от этих средств будет направлено на питание детей, остальное — на присмотр и уход, а также финансово-хозяйственные нужды.

А вот пенсионерам, работникам бюджетной сферы и госслужащим бюджет Красноярского края в 2018 года сулит прибавку. Размер зарплат и пенсий должен увеличить уже с января на 4%. А минимальный размер пенсий после индексации может составить около 9,9 тысячи рублей.

Кроме того с 1 января повышается минимальный размер оплаты труда — до 9489 рублей в месяц (что составляет 85% от установленного прожиточного минимума).

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С другой стороны, рост МРОТ может сказаться на росте тарифов, которые привязаны к нему.

Рассчитывать на поддержку в виде пособия смогут семьи, где появился или появится первый ребёнок. Правда, доход такой семьи не должен превышать полтора прожиточного минимума на одного человека. Ежемесячно при рождении первенца и до исполнения ему полутора лет можно рассчитывать в среднем на десять тысяч рублей (сумма зависит от региона).

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Вырастут в 2018 году и акцизы на автомобильное топливо, что неизбежно скажется на цене бензина. Рост цен на бензин отразится и на общем росте цен на все товары, чья себестоимость напрямую связана с ценами на ГСМ.