Голосование по благоустройству пройдёт в Кировской области в шести городах

Киров, , 10:25 — REGNUM Жители Кировской области выберут общественные пространства для благоустройства в 2018 году. Рейтинговые голосования за территории пройдут в 6 муниципалитетах, сообщается на сайте правительства региона.

По данным властей, в 2018 году в Кировской области по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены дворовые территории и общественные пространства в 27 муниципалитетах региона, финансирование по программе останется на том же уровне, что в прошлом году — 287 млн рублей федеральные средства, 15 млн рублей поступят от области и муниципальных образований.

«В связи с изменениями, внесёнными Министерством строительства РФ в постановление о выделении субсидий, в ряде муниципальных образований должны пройти рейтинговые голосования по выбору общественных пространств для благоустройства», — поясняют власти.

Рейтинговые голосования должны пройти в населённых пунктах численностью более 20 тысяч человек, то есть они охватят Киров, Кирово-Чепецк, Вятские Поляны, Котельнич, Слободской и Омутнинск.

Отмечается, что гражданам предложат выбрать не только территории, но и дизайн-проекты, которые выполнят студенты-архитекторы и профессиональные дизайнеры.

Напомним, в 2017 году в Кировской области благоустроили 186 дворовых территорий и 26 общественных пространств. На условиях софинансирования выделено более 300 млн рублей.