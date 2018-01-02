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В новогоднюю ночь в Башкирии родились 17 детей

Общество

Ранее рекорд был поставлен в 2015 году, когда родились 29 детей

В новогоднюю ночь в Башкирии родились 17 детей
Ребёнок

Уфа, 2 января 2018, 10:01 — REGNUM  В Башкирии первый ребёнок появился на свет через три минуты после наступления нового года. Всего в новогоднюю ночь родились 17 детей.

Первый младенец родился в 00:03 часов в городе Октябрьский. Всего появилось 17 новорожденных — 11 девочек и шесть мальчиков. По данным минздрава региона, мамы и дети чувствуют себя хорошо, пишет портал Proufu.

По данным издания, рекордной по количеству новорожденных в Башкирии была новогодняя ночь 2015 года, когда родились 29 детей: 19 мальчиков и 10 девочек.

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