В новогоднюю ночь в Башкирии родились 17 детей

Уфа, , 10:01 — REGNUM В Башкирии первый ребёнок появился на свет через три минуты после наступления нового года. Всего в новогоднюю ночь родились 17 детей.

Первый младенец родился в 00:03 часов в городе Октябрьский. Всего появилось 17 новорожденных — 11 девочек и шесть мальчиков. По данным минздрава региона, мамы и дети чувствуют себя хорошо, пишет портал Proufu.

По данным издания, рекордной по количеству новорожденных в Башкирии была новогодняя ночь 2015 года, когда родились 29 детей: 19 мальчиков и 10 девочек.