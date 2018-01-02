Остаться на посту в стабильном году: итоги Кемеровской области

Анна Алябьева, , 10:16 — REGNUM

Ушедший 2017 год для России был «сложным и не простым», так охарактеризовал его губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своём новогоднем обращении. Для Кузбасса же, считает Тулеев, год сложился в целом удачно.

«Нам помогла конъюнктура на мировых рынках. Был стабильный спрос на уголь, металл, химическую продукцию. Но, как говорят, везёт тем, кто везёт. Ведь многие компании такие же во многих других странах сошли с дистанции и разорились. А мы с вами в трудные годы кризиса всё равно работали, сохранили предприятия, рабочие коллективы, и вот теперь смогли воспользоваться улучшением на рынке. Ну, естественно, получили прибыль, денежку в нашу областную казну. Это позволило нам повысить заработную плату всем без исключения работникам бюджетной сферы. Мощно потрудились наши селяне. Главное — мы с хлебом, сами себя обеспечиваем продуктами. Продолжаем активно строить жильё. Весь год область была в строительных кранах. 21 тысяча наших семей справили новоселье. А самая большая наша радость — это продолжение цепочки жизни. В этом году у нас появилось на свет 29 тысяч маленьких кузбассовцев. И в целом, если подытожить, то год у нас получился», — считает губернатор Кузбасса.

Но несмотря на слова главы Кемеровской области, в регионе в 2017 году всё же были напряжённые моменты. И в первую очередь связанные с самим главой области.

Ожидание смены власти

А началось всё с того, что 19 июня Аман Тулеев во второй раз продлил свой отпуск, который начался 22 мая. Тогда же стало известно о том, что глава Кузбасса перенёс операцию на позвоночнике. Эти новости тут же породили слухи о том, что Тулеев уйдёт в отставку после 1 июля, после 20-летнего пребывания на посту.

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На следующий день, 20 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сведениями о возможной отставке кузбасского губернатора не располагают. Однако и это не остановило слухи, которые продолжали обрастать домыслами, предположениями и нарастать как снежный ком.

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В СМИ даже назывался один из возможных кандидатов на будущий вакантный пост — говорилось, что следующим главой Кемеровской области может стать мэр Нижнего Тагила, выходец из «Евраза» Сергей Носов.

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22 июня замгубернатора региона по вопросам здравоохранения Валерий Цой рассказал, что Аман Тулеев перенёс очень сложную операцию на позвоночнике с использованием металлоконструкций, но его состояние абсолютно стабильное. Выяснилось, что ещё в октябре 2016 года Тулееву были выставлены показания о необходимости оперативного лечения, но в силу своего рабочего графика он сдвинул этап лечения и перенёс его на семь месяцев, совместив со своим отпуском. В мае 2017 года в одной из клиник Германии была проведена операция. Несмотря на операцию и на то, что на восстановление уйдёт чуть больше времени, чем планировалось, покидать свой пост досрочно Тулеев не собирался.

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Об этом сообщил начальник главного управления по работе со СМИ в регионе Алексей Доронгов, подчеркнув, что после реабилитации глава Кузбасса вернётся на своё рабочее место.

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Так и произошло. В августе на первом после многомесячного отсутствия совещании с руководителями органов госвласти губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал о своём здоровье и заявил, что разницы, откуда руководить регионом, нет.

«Всё держу под контролем, все вопросы, особенно связанные с крупными деньгами, только с согласования», — подчеркивал тогда Тулеев.

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Тогда же он раскритиковал своих обидчиков и назвал имена тех, кто должен был отстаивать честное имя руководителя региона, но не сделал этого.

Однако в сентябре группа депутатов кемеровского областного совета инициировала внесение поправок в устав региона, которые должны были расширить перечень оснований для отставки губернатора. Появление законопроекта вызвало новую волну публикаций в СМИ — теперь уже о том, что между областным советом и губернатором возник конфликт.

Это всё не могло не сказаться на рейтинге Амана Тулеева. В итоге глава Кузбасса ухудшил своё положение в ноябрьском рейтинге влияния глав субъектов РФ (причиной также были названы продолжающиеся акции протеста против открытой добычи угля), и в обнародованном рейтинге эффективности управления в субъектах РФ за 2017 год. Во втором случае регион сместился с 21-й позиции на 29-е — 31-е место. За управляемость регионом Кемеровская область получила 0,647 балла (год назад было 0,657).

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Несмотря на это Аман Тулеев и сегодня остаётся во главе региона, которым он руководит с 1 июля 1997 года.

Рост зарплаты

К концу 2017 года губернатор Кемеровской области озвучил важное для многих жителей региона решение — выступая с бюджетным посланием на сессии областного совета народных депутатов, он заявил о повышении заплаты бюджетникам с 1 декабря 2017 года.

Так, зарплаты педагогическим работникам в школах будут повышены — на 5%, в детских садах — на 9,6%, в учреждениях дополнительного образования — на 11,2%, в учреждениях для детей-сирот — на 5%. Зарплату на 5% увеличат также преподавателям и мастерам техникумов и колледжей.

В результате средняя зарплата педагогов в школах, колледжах, техникумах, детских домах должна достигнуть 30 тыс. 500 рублей в месяц, а воспитателей детских садов — 28 тыс. 500 рублей.

Кроме того вновь повысили зарплату и работникам культуры — в среднем на 17,6% (около 30 тыс. 500 рублей). Увеличат заработок и работникам здравоохранения.

По официальным данным, по сравнению с 2016 годом зарплата в Кузбассе в 2017 году выросла на 8% и в ноябре составила в среднем 32 тыс. 525 рублей.

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Мнение

Как отметил ИА REGNUM депутат Госдумы Антон Горелкин, «вопреки многочисленным прогнозам недоброжелателей, в Кузбассе 2017 год прошёл без всяких потрясений».

«Регион стабильно развивается. Строится жилье (11 лет подряд по миллиону квадратных метров в год), дороги, открываются новые парки, ремонтируются дворы. Это всё для Кузбасса давно привычно, сенсаций в этом нет. Поэтому я бы назвал главным событием года то, что Кемеровский государственный университет, наконец, официально получил давно заслуженный статус опорного вуза. Это открывает новые возможности перед самим главным вузом Кузбасса и перед всем регионом. Такой крупный промышленный центр страны как Кемеровская область может нормально существовать только с хорошо налаженной системой профессионального образования. КемГУ, как мы помним, совершил в последние годы много попыток повысить свой статус, получить дополнительное федеральное финансирование. Наконец, это удалось. И это отличная новость для всех кузбассовцев», — сказал Горелкин.

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