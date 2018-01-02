В Калифорнии стартовала легальная торговля марихуаной

Сакраменто, США, 2 января 2018, 06:08 — REGNUM Официальная торговля марихуаной разрешена в штате Калифорния (США) с 1 января 2018 года, сообщает Associated Press.
Приобретать марихуану могут люди, чей возраст превышает 21 год. Теперь они могут использовать наркотик в рекреационных целях.
Торговать марихуаной может магазин, который приобрел лицензию у местных властей и у регулирующих органов Калифорнии.
С соответствующим решением калифорнийцы согласились в ноябре 2016 года.
Читайте также: Большинство граждан США пробовали марихуану хотя бы раз в жизни: опрос
Напомним, о декриминализации наркотиков ведутся дискуссии в ряде стран. Так, в апреле 2017 года нижняя палата мексиканского парламента одобрила законопроект, разрешающий выращивание и использование марихуаны в медицинских целях.
Читайте подробнее: Мексика легализует марихуану
В мае демонстрации за легализацию марихуаны прошли в нескольких городах Германии. Акция называлась «Глобальный марш за марихуану».
Читайте подробнее: Демонстрации за легализацию марихуаны проходят в Германии
В октябре 2017 года легализацию марихуаны поддержал экс-министр британского правительства Криспин Блант (Консервативная партия). Интересна аргументация консерватора: «наше руководство теперь осознает тот факт, что у нас есть проблемы с молодым электоратом».
Читайте подробнее: Консерваторы Великобритании предлагают легализовать марихуану
А также: Легализация марихуаны повысит ВВП Канады в 2019 году
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Норвегия первой из скандинавских стран приняла закон, декриминализирующий наркотики: «мы не легализуем марихуану и другие наркотики, мы их декриминализируем».
Читайте ранее в этом сюжете: Норвегия декриминализовала наркотические средства