В Калифорнии стартовала легальная торговля марихуаной

Сакраменто, США, , 06:08 — REGNUM Официальная торговля марихуаной разрешена в штате Калифорния (США) с 1 января 2018 года, сообщает Associated Press.

Приобретать марихуану могут люди, чей возраст превышает 21 год. Теперь они могут использовать наркотик в рекреационных целях.

Торговать марихуаной может магазин, который приобрел лицензию у местных властей и у регулирующих органов Калифорнии.

С соответствующим решением калифорнийцы согласились в ноябре 2016 года.

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Напомним, о декриминализации наркотиков ведутся дискуссии в ряде стран. Так, в апреле 2017 года нижняя палата мексиканского парламента одобрила законопроект, разрешающий выращивание и использование марихуаны в медицинских целях.

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В мае демонстрации за легализацию марихуаны прошли в нескольких городах Германии. Акция называлась «Глобальный марш за марихуану».

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В октябре 2017 года легализацию марихуаны поддержал экс-министр британского правительства Криспин Блант (Консервативная партия). Интересна аргументация консерватора: «наше руководство теперь осознает тот факт, что у нас есть проблемы с молодым электоратом».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Норвегия первой из скандинавских стран приняла закон, декриминализирующий наркотики: «мы не легализуем марихуану и другие наркотики, мы их декриминализируем».

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