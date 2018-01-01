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ВКС обнаружили более 600 тыс. воздушных объектов в 2017 году

Общество

«Радиолокационные комплексы и станции боевого и дежурного режима способны обнаруживать воздушные объекты на дальности более 400 км и высоте более 100 км»

ВКС обнаружили более 600 тыс. воздушных объектов в 2017 году
Иллюстрация: Минобороны России
Радиотехнические войска Воздушно-космических сил (ВКС)

Москва, 1 января 2018, 20:32 — REGNUM  Радиотехнические войска Воздушно-космических сил (ВКС), которые оснащены радиолокационными станциями и радиолокационными комплексами, обнаружили и сопроводили более 600 тысяч различных воздушных объектов в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

В тексте сообщения говорится, что радиотехнические войска ВКС способны в любое время года и суток, независимо от метеорологических условий и помех, обнаруживать весь спектр воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии «Стелс».

"Радиолокационные комплексы и станции боевого и дежурного режима способны обнаруживать воздушные объекты на дальности более 400 км и высоте более 100 км, — говорится в сообщении. — Они способны одновременно автоматически обнаруживать и сопровождать более 200 целей различных классов — самолетов, вертолетов, дистанционных пилотируемых летательных аппаратов и ракет на малых, средних и больших высотах».

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Военно-воздушные силы
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