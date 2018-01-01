Спорт против тарифов: 2018 год в Калуге начали с утренней пробежки

Калуга, , 13:55 — REGNUM Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поздравил жителей региона с Новым, 2018 годом и предстоящим Рождеством Христовым. Как сообщает 1 января корреспондент ИА REGNUM, глава региона «убеждён, 2018 год для Калужской области станет временем активной деятельности, позитивных перемен и значительных достижений».

«Главное, чтобы каждый житель области осознавал свою причастность родной земле и трудился ради её процветания. Пусть в эти светлые дни ваши дома наполнятся теплом родных сердец, радостью дружеских встреч, а все невзгоды и печали останутся в прошлом. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и чудесного настроения на весь год!» — заявил он.

Между тем, согласно, ранее принятому постановлению «Об установлении предельных индексов изменения размеров вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области», в 2018 году цены на коммунальные услуги для «дорогих земляков» вырастут на 6%.

Так, рост среднего индекса установлен в размере 4%, и предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям составляет 2%. Таким образом, максимальный предельный рост коммунальных платежей для граждан на 2018 год по идее, не должен вырасти более чем на 6%. Реальный рост цен за «коммуналку» для жителей области произойдёт 1 июля 2018 года. Платежи в первом полугодии останутся на уровне декабря 2017 года, их рост составит 0%.

Для Калуги документ предусматривает предельный индекс изменения платы 0% с 1 января 2018 и 12% с 1 июля 2018 года. Однако, как уточнили в городской думе областного центра, рост тарифа на 12% предусмотрен только для котельной бывшей фабрики «Калита», отапливающей два калужских пятиэтажных дома по улице Тарутинской, в которых проживают 312 человек. Рост тарифов на отопление для МУП «Калугатеплосеть» планируется с 1 июля 2018 года в пределах 4,2%, для ООО «Квадра» — 5%, для КЗТА — 7%.

Рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение предусмотрен в размере 5%, на электричество — 3,6%, а на газ — 3,4%.

Рост тарифов и нерегулируемых цен на электрическую энергию в 2018 году в среднем составит для населения 5% и также с 1 июля 2018 года. Для других категорий потребителей электроэнергии рост составит 3% с 1 января и 8,8% с 1 июля 2018 года.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Отделения ПФР по Калужской области, с 1 января 2018 года существенно изменится выплата пенсий работающим пенсионерам. Новым порядком выплаты предусмотрено, что пенсионер будет получать страховую пенсию с учетом корректировки (индексации) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы и (иной) деятельности.

К примеру, пенсионер уволился с работы в октябре 2017 г. В ноябре в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер ещё числится работающим. В декабре ПФР получит отчётность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В январе 2018 г. ПФР примет решение о возобновлении индексации и в феврале пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — ноябрь, декабрь и январь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

Сразу после новогодних праздников Пенсионный фонд России начинает принимать заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку. Касается это и жителей калужского региона. В Калужской области среднедушевой доход семьи будет определяться из расчёта не более 15 тыс. 585 рублей на каждого члена семьи. Размер выплат составит 9 тыс. 487 рублей. При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Кстати, по данным Калугастата, численность безработных в области снизилась на 5% и составила 20,8 тысячи человек. Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника в ноябре составила 34 тыс. 850 рублей (рост — 7,1%), а реальная заработная плата выросла на 3,4% Оборот розничной торговли за месяц вырос на 0,3%. Хотя по сравнению с ноябрем 2016 года наблюдается существенное падение — почти на 8%. Цены за месяц выросли на 0,2%, а за год — на 3,6%.

В числе приоритетные задач 2018 года, по словам министра экономического развития Калужской области Дмитрия Разумовского, «перезапуск» реестра программ модернизации производств. В нём, по сравнению с ранее действующим, упрощена процедура получения региональных налоговых льгот, снижен порог капитальных вложений до 5 млн рублей. Войти в новый реестр могут предприятия крупного, среднего и малого бизнеса. Претенденты должны иметь план обновления и модернизации основных средств сроком на три года, программу повышения производительности труда. При этом ежегодный показатель роста должен составлять не менее 5%. В частности, ЗАО «Калуга Астрал» в целях подготовки квалицированных кадров для региональной сферы информатизации инициирует создание в Калужской области IT-кампуса. В ООО «Кондровская бумажная компания» намерены расширять производство традиционной для предприятия продукции — упаковки и гофрокартона.

В наступившем 2018 году перед калужскими аграриями также поставлены амбициозные задачи. В регионе продолжится реализация областной программы по развитию сельского хозяйства до 2020 года, будут строиться роботизированные фермы. Значительное внимание будет уделяться социальному обустройству села. В 2018 году также будет продолжена грантовая поддержка семейных животноводческих ферм, начинающих фермеров, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На реализацию программных мероприятий из средств областного бюджета будет направлено 457 млн рублей. Из них 109,8 млн рублей предусматриваются на ведомственные целевые программы по созданию 100 роботизированных молочных ферм и новую программу развития потребительской кооперации в Калужской области. Кроме того, министерством сельского хозяйства будет продолжено финансирование мероприятий по поддержке кадрового потенциала, выплате стипендий студентам, обучающимся по целевому приему и именных имени Сонина. В результате в ведомстве рассчитывают обеспечить в 2018 году рост основных показателей развития сельскохозяйственного производства и повысить обеспеченность населения области качественной местной продукцией.

В 2018 году в развитие железнодорожной инфраструктуры Калужской области ОАО «РЖД» планирует более 800 млн рублей капитальных вложений. В числе крупных проектов — реконструкция станции «Людиново 1» в связи с развитием Особой экономической зоны «Калуга». В 2017 году более чем на 30% отмечен рост погрузок с территории области, на 1,9% больше перевезено пассажиров — около 5 миллионов человек. На площадке мультимодального транспортно-логистическогой комплекса «Фрейт Вилладж Ворсино» в канун 2018 года состоялось подписание соглашения между правительством области и ОАО «РЖД» о сотрудничестве на 2018−2020 годы. Документ регламентирует взаимодействие сторон в организации железнодорожных перевозок, обеспечения их качества и надежности, а также в производственной, финансовой и инвестиционной сферах.

На территории калужского региона с 2012 года действует областная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. За время действия программы было расселено 499 домов, в которых проживало более 8 тыс. человек. Жильё, которое предоставляется гражданам, отремонтировано и готово к проживанию. При этом на расселение граждан из бюджетов всех уровней было израсходовано более 5 млрд рублей. В регионе работает комиссия, которая принимает новые дома, и в случае необходимости обращается с рекомендациями в адрес застройщика об устранении недостатков. Только после этого, начинается переселение граждан. После 2012 года в реестр включено 244 дома, площадь аварийного жилья составляет более 100 000 кв.м. Только в 2017 году, ветхим и аварийным было признано порядка 45 000 кв. м жилья. За время действия программы в Калуге было расселено 177 домов, 2 700 граждан переехали в новые помещения. Между тем, с каждым годом количество аварийного жилья увеличивается. Сейчас в Калуге 164 аварийных дома, 130 из них подлежат сносу.

По информации городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, прогнозируемый показатель ввода жилья в 2018 году в Калуге составляет 220 тыс. кв. м, в том числе 36 тыс. кв. м — индивидуальное жилое строительство. Среди основных застройщиков по прогнозируемому вводу на 2018 год будут ЗАО СК «Авиакор», ООО «Веста», АО «Первая ипотечная компания — Регион», ООО СП «Минскстройэкспорт», ООО «СУ-155», ООО «СК «ЕвроСтрой» и другие.

В 2018 году, наконец-то завершится строительстве многоквартирных домов по улицам Пухова, Маяковского, Пригородной, Дружбы, бульвару Моторостроителей в Калуге, где неэффективно были использованы средств дольщиков, что влечет за собой увеличение сроков строительства, а иногда его фактическую остановку.

На период до 2025 года дальнейшее развитие первого наукограда России Обнинска связано с инновациями. Главные приоритеты — развитие ядерных и радиационных технологий, в том числе — неэнергетического применения, совершенствование кластерной модели экономики и создание в наукограде комфортной среды проживания. В 2017 году в Обнинске был создан «Кластер ядерных и радиационных технологий Калужской области». Его задача состоит в том, чтобы наработки, которые используются в атомной отрасли, в освоении космоса, Арктики и других труднодоступных территорий, нашли применение в экономике региона. Вокруг Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ создаются инновационные предприятия. В 2019 году будет внедрен новый механизм организации трудового воспитания в школах на примере «Академии Технолаб» — важнейшая составляющая ранней профориентации школьников.

Приоритетным направлением также является развитие инфраструктурных площадок для размещения инновационного бизнеса. В настоящее время в городе есть три таких площадки — Обнинский индустриальный парк, Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь и Технопарк в сфере биотехнологий, фармацевтики, новых материалов и информационных технологий. Это уже дало городу более 3 тыс. рабочих мест. В ходе реализации Стратегии планируется задействовать все свободные участки, что создаст дополнительные высокооплачиваемые рабочие места. При этом предполагаемый объём инвестиций составит более 15 млрд рублей.

В 2018 году на территории Калужской области образовательную деятельность будут осуществлять 13 образовательных организаций высшего образования, в том числе один государственный вуз (Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского) и восемь филиалов государственных вузов, два негосударственных вуза и два филиала негосударственных вузов. В 2017/18 учебном году в них обучается 18 730 человек — 43% на бюджетных местах и 57% на договорных условиях. В вузах Калужской области существенно увеличилось количество специальностей, востребованных на региональном рынке труда. В их числе — лечебное дело, медицинская физика, клиническая психология, информационные системы и технологии, техносферная безопасность, защита в чрезвычайных ситуациях, биомедицинская инженерия, фармацевтическая химия, землеустройство и кадастры, мехатроника и робототехника. архитектура. Введён в эксплуатацию модуль чистых помещений для учебных и исследовательских целей в учебно-демонстрационной лаборатории Центра практического обучения для предприятий фармацевтического кластера, созданного на базе ИАТЭ НИЯУ «МИФИ».

В областной программе городского благоустройства на 2018 год запланировано участие 57 муниципальных образований региона. На благоустройство дворовых и общественных территорий из федерального бюджета предусмотрено направить более 152 млн рублей, из областного бюджета — порядка 220 млн рублей. Выбор общественного пространства для включения в программу осуществлялся по итогам предложений и обсуждений граждан. С целью обсуждения дизайн-проектов дворовых и общественных территорий организовано более 700 мероприятий, среди которых общественные слушания, обсуждения, форумы, опросы, интернет-голосование. В них участвовало более 13 тысяч граждан.

Решением городской думы Калуги утверждена базовая арендную ставка на 2018 год. Как сообщает пресс-служба городской думы, в целях поддержания и стимулирования инвестиционной активности в Калуге и недопущения увеличения финансовой нагрузки на арендаторов муниципальной собственности, было решено размер базовой арендной ставки сохранить на уровне 2017 года в размере 354 рубля 41 копейка за 1 м кв. в месяц без учёта НДС.

Также было принято решение оставить в 2018 году на прежнем уровне базовую ставку для расчёта платы за размещение объекта нестационарной торговой сети или иного нестационарного объекта с использованием муниципального недвижимого имущества. Базовая ставка сохраняется на уровне 2017 года в размере 354 рубля 41 копейка за 1 квадратный метр в месяц без учёта НДС.

Кроме того, предлагается увеличить размер штрафов за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа со 100 до 1 тыс. рублей, за повторное совершение аналогичных правонарушений с 300 до 3 тыс. рублей. За невыдачу проездных билетов оплатившим проезд пассажирам на водителей или кондукторов будет налагаться штраф в размере 500 рублей.

За ближайшие пять лет в Калуге построят пять школ. В 2018 году инвестор начнет строительство школы на калужской улице 65 лет Победы. Также в ближайшие годы новая школа появится в микрорайоне Кубяка — к её строительству приступят уже в 2018 году, затем — в микрорайоне Тайфун и во Мстихине, где также будет построена школа не меньше чем на тысячу учеников. Строительство новых школ в Калуге стало возможным благодаря вхождению города в соответствующую федеральную программу.

В 2018 году, в аэропорту «Калуга» заработает в полную силу международный пункт пропуска. Это позволит открыть несколько международных направлений. Два из них Турция и Египет. Авиасообщение с Турцией должно начаться уже в конце апреля 2018 года с помощью одной турецкой авиакомпании. Также будут традиционно осуществляться полёты в Санкт-Петербург, курортные города, к ним может прибавиться Казань. Обсуждается вопрос создания межрегиональной авиакомпании для Центрального федерального округа.

В Калуге к предстоящему Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, уже готовы тренировочные базы. По завершении мирового чемпионата эти площадки будут использованы для развития спорта в регионе. Площадку с подогревом поля передадут футбольному клубу «Калуга», другую будут использовать как базовую для местных футбольных школ. Напомним, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран-участниц ЧМ-2018.

В Калуге с начала 2018 года начинается строительство Дворца спорта. Это будет подарок к прближающемуся 650-летнему юбилею Калуги. Это современное спортивное сооружение с первым 50-метровым плавательным бассейном в городе и бассейном для прыжков в воду, спортзалами, музеем спортивной славы и 16-этажной гостиницей для спортсменов. С появлением Дворца спорта в Калуге будут созданы условия для воспитания пловцов — спортсменов высоких достижений. В сквере Волкова у Яченского водохранилища также предполагается строительство аквапарка.

Между тем, калужские сторонники здорового образа жизни приглашают всех желающих совершить первую утреннюю пробежку в наступившем 2018 году. Всем участникам забега предлагалось в 10 утра 1 января пробежать вокруг Яченского водохранилища в Калуге дистанцию в 7 км. Организаторы отмечают, что никаких требований не было: можно было бежать в удобном для себя темпе, чередовать бег с ходьбой или даже идти пешком. Кстати, пробежка 1-го января в Калуге уже стала традиционной. Движение зародилось в 2015 году, с тех пор все больше горожан присоединяются и поддерживают эту городскую инициативу.