Петербург вошел в Новый год с огнями Ростральных колонн: фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Новогодние гуляния в связи с празднованием Нового года состоялись в Санкт-Петербурге на Невском проспекте и Дворцовой площади.

В центре города, у главного портика Большого Гостиного Двора, а также на Малой Конюшенной улице были установлены две интерактивные площадки, на которых всю в новогоднюю ночь шли праздничные представления.

Тем временем на Дворцовой площади проходила программа «Новогодние звезды», с участием победителей проектов «Голос», «Новая звезда», «Х-фактор» и других. Зрители могли не только послушать артистов, но и поучаствовать в проектах «Танцы со звездами», «Битва хоров», «Караоке со звездами», а также в массовом танцевальном флэш-мобе под новогоднее попурри.

Шоу-программа была посвящена двум важнейшим для города событиям наступающего года — 315-летию Санкт-Петербурга и предстоящему Чемпионату мира по футболу, несколько матчей которого пройдет в Северной столице.

На Дворцовой площади был представлен логотип празднования 315-летия со дня основания Санкт-Петербурга, которое город отметит 27 мая 2018 года.

На Стрелке Васильевского острова в новогоднюю ночь были зажжены огни газовых горелок.

В 3 часа ночи над акваторией Невы озарят с пляжа Петропавловской крепости был запущен новогодний фейерверк. Праздничная программа продолжалась до 4 часов утра.

После завершения торжеств на уборку Стрелки, Дворцовой площади и Невского проспекта вышли более 160 дворников и более 90 машин спецтехники.

Добавим, что дорожные предприятия города заранее перешли на особый режим работы, который продлится до 9 января.

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