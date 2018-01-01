Петербург вошел в Новый год с огнями Ростральных колонн: фоторепортаж

Санкт-Петербург, 1 января 2018, 14:46 — REGNUM Новогодние гуляния в связи с празднованием Нового года состоялись в Санкт-Петербурге на Невском проспекте и Дворцовой площади.
В центре города, у главного портика Большого Гостиного Двора, а также на Малой Конюшенной улице были установлены две интерактивные площадки, на которых всю в новогоднюю ночь шли праздничные представления.
Тем временем на Дворцовой площади проходила программа «Новогодние звезды», с участием победителей проектов «Голос», «Новая звезда», «Х-фактор» и других. Зрители могли не только послушать артистов, но и поучаствовать в проектах «Танцы со звездами», «Битва хоров», «Караоке со звездами», а также в массовом танцевальном флэш-мобе под новогоднее попурри.
Шоу-программа была посвящена двум важнейшим для города событиям наступающего года — 315-летию Санкт-Петербурга и предстоящему Чемпионату мира по футболу, несколько матчей которого пройдет в Северной столице.
На Дворцовой площади был представлен логотип празднования 315-летия со дня основания Санкт-Петербурга, которое город отметит 27 мая 2018 года.
На Стрелке Васильевского острова в новогоднюю ночь были зажжены огни газовых горелок.
В 3 часа ночи над акваторией Невы озарят с пляжа Петропавловской крепости был запущен новогодний фейерверк. Праздничная программа продолжалась до 4 часов утра.
После завершения торжеств на уборку Стрелки, Дворцовой площади и Невского проспекта вышли более 160 дворников и более 90 машин спецтехники.
Добавим, что дорожные предприятия города заранее перешли на особый режим работы, который продлится до 9 января.