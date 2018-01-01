Активистка движения Me Too запустила хрустальный шар в Нью-Йорке

Вашингтон, , 09:02 — REGNUM На Восточное побережье США пришел Новый год: со шпиля одного из небоскребов Нью-Йорка спустили хрустальный шар, символизирующий Большое яблоко (так называют жители свой город).

Традиции спуска «яблока» в Новый год более 100 лет, она прерывалась лишь единожды — 1 января 1943 года. Отметить праздник и посмотреть на церемонию на главную площадь города Таймс-сквер пришло более 1 млн человек.

Люди пришли даже несмотря на сильный мороз — в центре Нью-Йорка в новогоднюю ночь было около минус 11 градусов. Такой мороз в Новый год последний раз был в 1962 году.

Перед жителями и гостями города, не испугавшимися погоды, выступили Мэрайа Кэри, Нид Даймонд, Ник Джонас, Камила Кабельо и другие артисты.

Также гостей ждала торжественная церемония: за минуту до полуночи хрустальный шар начал медленно перемещаться вниз по шпилю одного из высотных зданий. До нижней точки он добрался, когда в Нью-Йорке наступил 2018 год (08:00 мск).

Нажать кнопку, которая приводит в действие механизм спуска шара, каждый год доверяют какой-нибудь знаменитости. В 2018 году кнопку нажала активистка и основательница общественного движения Me Too в защиту прав женщин, ставших жертвами сексуальных домогательств Тарана Бэрк.

Ранее в декабре редакция журнала Time назвала участников этого движения «Человеком года».