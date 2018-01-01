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Мессенджер WhatsApp дал сбой

Общество

Ранее в компании предупреждали о том, что у пользователей могут возникнуть трудности с подключением

Лондон, 1 января 2018, 04:21 — REGNUM  Пользователи в ряде стран столкнулись с трудностями при общении через мессенджер WhatsApp. Об этом пишет британское издание Daily Mirror.

Жалобы на сбои в работе мессенджера отмечены в Великобритании, Барбадосе, Индии, Панаме, ЮАР, Испании и Катаре.

По словам одного из пользователей, он не может видеть, когда другие люди находятся в сети. Другой пользователь из Великобритании сообщил, что не смог подключиться к приложению ни через WiFi, ни через мобильный интернет.

Ранее в компании предупреждали о том, что у пользователей могут возникнуть трудности с подключением. Отмечалось, что неполадки связаны с прекращением поддержки операционных систем BlackBerry, BlackBerry 10 и Nokia S40.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре пользователи Telegram дважды сталкивались со сбоями в работе мессенджера. Так, 25 декабря сообщения, отправленные через мессенджер, либо заметно опаздывали к получателю, либо не доходили вовсе.

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