Сокращена допустимая штатная численность МВД России

Москва, , 02:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении предельной штатной численности МВД. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом с 1 января 2018 года штат МВД будет составлять не более 894 871 человека. Из них 746 859 человек — сотрудники органов внутренних дел, 17 199 человек — федеральные государственные гражданские служащие, еще 130 813 человек — работники.

Предыдущий указ главы государства устанавливал предельную штатную численность сотрудников МВД в количестве 904 871 человека. Он был подписан президентом в мае года.

Таким образом, речь идет о сокращении численности почти на 10 тыс. человек. Отмечается, что персонал по охране и обслуживанию зданий в расчет не включен.

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