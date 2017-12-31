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Патриарх Кирилл попросил во время молебна мира для Украины

Общество

«Пусть Господь благословит Отечество наше, всю историческую Русь»

Москва, 31 декабря 2017, 23:41 — REGNUM  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время новогоднего молебна в храме Христа Спасителя попросил, чтобы наступающий год стал «летом благости Божией» для всей исторической Руси.

«Пусть Господь благословит Отечество наше, всю историческую Русь, — цитирует патриарха Кирилла ТАСС. — Примирит народы, находящиеся в состоянии гражданских конфликтов, особенно я имею в виду Украину, наших братьев и сестер, страдающих от этого конфликта».

Патриарх Московский и всея Руси также призвал жителей страны работать «достойно» и изменить окружающий мир к лучшему.

«Да поможет нам Господь в предстоящее лето его благости совершить все то, что мы должны совершить для того, чтобы мы и мир становились лучше», — заключил глава Русской православной церкви (РПЦ).

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