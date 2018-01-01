Карачаево-Черкесия в 2017-м: Юбилей, мизерные зарплаты и надежда на «Архыз»

Черкесск, , 00:36 — REGNUM 2017 год проходил в Карачаево-Черкесии под знаком Года здоровья. Объявляя об этом в своем новогоднем поздравлении, глава региона Рашид Темрезов подчеркнул, что в течение года власти планируют уделить больше внимания сохранению здоровья жителей республики, профилактике здорового образа жизни, поддержке тех людей, которые в этом нуждаются.

В 2017 году в регионе активными темпами возводились три важных медицинских объекта: онкологический диспансер, детская многопрофильная больница и новый блок республиканского перинатального центра.

Юбилей республики

29 сентября Карачаево-Черкесия отметила 25-летие республики. Мероприятия, посвященные этому юбилею, проходили в течение всего 2017 года. В сентябре в Государственном Кремлевском дворце состоялся большой праздничный концерт по случаю 25-летия Карачаево-Черкесии. На кремлевской сцене ведущие артисты и мастера искусств республики продемонстрировали зрителям свое мастерство.

В фойе Кремлевского дворца были организованы экспозиции живописи художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, организованы мастер-классы и презентации, где гости праздника могли познакомиться с уникальным историко-культурным наследием двух регионов.

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В Совете Федерации дни Республики Карачаево-Черкесия проходили в течение недели. С юбилеем жителей региона поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Во всех населенных пунктах региона три дня проходили праздничные мероприятия, в том числе конно-спортивные соревнования, театрализованные представления, различные квесты, конкурсы, выставки и мастер-классы, концертные программы и праздничный салют.

Политика. Действующие лица

В Единый день голосования в сентябре 2017 года в Карачаево-Черкесии состоялись выборы в советы местного самоуправления ряда населенных пунктов, в том числе в Черкесске, Карачаевске и Усть-Джегуте. Сформированный по итогам выборов горсовет столицы региона избрал нового мэра города. Им вновь стал Руслан Тамбиев. За градоначальника, управляющего Черкесском с 1 декабря 2011 года гордума проголосовала единогласно.

Прямые выборы

Все чаще в 2017 году звучали призывы к возврату к прямым выборам главы республики. Так, с инициативой о проведении референдума по этому вопросу выступили участники съезда Конгресса карачаевского народа, которые ратовали не только за прямые выборы главы региона, но и за то, чтоб прямым голосованием выбирались руководители всех уровней исполнительной власти — от местного до республиканского. За прямые выборы выступали «Коммунисты России» и «Партия возрождения России». Однако вопрос о референдуме посчитали нецелесообразным парламентарии региона. На последней в 2017 году сессии парламента предложение избиркома КЧР о референдуме по проведению прямых выборов было отклонено.

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Новые горизонты развития

В 2017 году было принято решение о создании в Карачаево-Черкесии инновационного медицинского кластера. Первоначально планировалось, что этот проект, включенный в госпрограмму РФ по развитию Северного Кавказа до 2025 года, будет реализовываться на Кавказских Минеральных Водах. Однако позже было решено строить медцентр на территории Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района в Карачаево-Черкесии.

Здесь в ближайшем будущем на площади 231,7 гектара будет построено три медицинских клиники, семь центров реабилитации и санаторно-курортного лечения, университетская клиника, медицинский университет и научно-исследовательский центр. В медкомплексе будут оказывать услуги по диагностике, лечению и реабилитации пациентов.

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Антитеррор

В декабре в Карачаево-Черкесии была уничтожена банда боевиков, присягнувшая на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пять членов НВФ были нейтрализованы в Зеленчукском районе в ходе контртеррористической операции. По данным Национального антитеррористического комитета, преступная группа планировала совершить террористические акты в преддверии Нового года в местах массового скопления людей на территории России.

Экономика

К сожалению, Карачаево-Черкесская Республика в 2017 году оказалась в числе антилидеров по размеру заработной платы. Так, в среднем жители региона получают всего 14,8 тыс. рублей в месяц. При этом заработная плата около 30,5% всех работающих составляет менее 10 тыс. рублей. По этому показателю республика занимает предпоследнее место среди 85 субъектов РФ, обойдя лишь Дагестан.

Цифры и факты

В горнолыжном сезоне 2016−2017 годов курорт «Архыз» принял свыше 170 тыс. посетителей, что на 47% больше, чем в в прошлом осенне-зимнем сезоне. С начала работы курорта в тестовом режиме в 2013 году число туристов на курорте выросло в два раза.

В 2017 году в Карачаево-Черкесии создали семь новых парковых зон: в городе Черкесске, в поселке Майский Прикубанского района, в поселке Московский Усть-Джегутинского района, в поселке Эркен-Шахар Ногайского района, в ауле Адыге-Хабль Адыге-Хабльского района, в поселке Медногорский Урупского района. Новые места отдыха для жителей региона созданы в рамках проекта «Формирование комфортной среды».

50-миллионный вариант ЕГЭ по русскому языку достался ученику Марату Чомаеву из Усть-Джегуты. Результат выполнения заданий юбилейного контрольно-измерительного материала — 78 баллов. По числу золотых медалей Карачаево-Черкесия обошла все остальные субъекты РФ. Так, в республике каждый пятый выпускник — медалист.