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Суд арестовал обвиняемого в организации теракта в Санкт-Петербурге

Общество

27 декабря в Санкт-Петербурге в торговом зале магазина «Перекресток» произошел взрыв

Суд арестовал обвиняемого в организации теракта в Санкт-Петербурге
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Санкт-Петербург, 31 декабря 2017, 17:45 — REGNUM  Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца (до 28 февраля 2018 г) мужчину, обвиняемого в совершении взрыва в одном из супермаркетов города. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Л., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. в ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Российской Федерации, сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Подозреваемый заявил о своем желании обжаловать постановление суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Санкт-Петербурге в торговом зале магазина «Перекресток» произошел взрыв. Мощность бомбы, которая находилась в камере хранения, составляла 150 г в тротиловом эквиваленте.

В результате инцидента пострадали 18 человек — персонал и посетители магазина.

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Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге
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