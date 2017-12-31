Задержанному по делу о взрыве в Петербурге предъявлено обвинение в теракте

Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM Мужчина, который подозревается в организации взрыва в торговом зале магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге, признался в организации теракта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«В ходе допросов он (подозреваемый) дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления, — говорится в сообщении. — С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал».

Сотрудники правоохранительных органов в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий установили, что подозреваемый изготовил и заложил СВУ в магазине. Недалеко от места взрыва злоумышленник также спрятал 2 флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния.

Отмечается, что задержанному по делу о взрыве в супермаркете уже предъявили обвинение в совершении теракта. В настоящее время следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. Мощность самодельного взрывного устройства составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 18 человек.

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