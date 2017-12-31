Дед Мороз «не выдержал подарков»: Урал, 31 декабря

Екатеринбург, , 17:20 — REGNUM На Урале последний день 2017 года не обошёлся без сообщений о новогодних и не очень инцидентах. В Свердловской области задержали депутата одной из местных дум, а в Челябинской — поломалась снежная скульптура Деда Мороза. Не обошлось и без приятных моментов — президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов конструкторского бюро «Новатор» с 70-летним юбилеем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юбилейный «Новатор»

Владимир Путин направил ветеранам и сотрудникам конструкторского бюро «Новатор» поздравмительную телеграмму в связи с 70-летием предприятия. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

«Этот юбилей — знаменательное событие не только для вашего коллектива, но и для всего отечественного оборонно-промышленного комплекса. Вы по праву гордитесь именами предшественников, среди которых целая плеяда выдающихся учёных, конструкторов и инженеров, высококвалифицированных представителей рабочих профессий», — говорится в телеграмме.

Также президент России отметил, что ветераны предприятия внесли значимый вклад в развитие ракетной техники страны. Их трудовые свершения и научные открытия способствовали повышению боеготовности Вооружённых Сил и укреплению национальной безопасности.

«Очень важно, что сегодня вы бережно храните традиции, заложенные основателями предприятия, уверенно держите планку качества и конкурентоспособности продукции, внедряете перспективные подходы к решению поставленных задач», — отметил президент России.

Сломавшийся Дед Мороз

В южноуральском городе Чебаркуле одной из обсуждаемых тем стала сломанная скульптура Деда Мороза. Скорее всего, это произошло из-за аномально тёплой погоды — температура воздуха там достигла плюсовых значений.

Дед Мороз и Снегурочка были установлены на центральной площади. На фотографиях, опубликованных в группе «Типичный Чебаркуль», видно, что одна из скульптур сильно наклонилась назад. Видимо, на устойчивость снежного Деда Мороза повлиял мешок с подарками.

Фотографии вызвали оживление в соцсетях. «Деду морозу больше не наливать… уже наДедМорозился», — пошутила одна из местных жительниц. Чиновникам же было не до шуток. Опасную скульптуру уже снесли.

Отметим, граждане выражают своё недовольство качеством новогоднего городка Чебаркуля. Добавим, что из-за плюсовых температур снежные изваяния рушатся и в других территориях. В Челябинске новогодний городок и вовсе закрывали, так как пребывание в нём могло быть опасно.

Лжеминёры

В Челябинске и Екатеринбурге одной из обсуждаемых тем стали эвакуации торговых центров. Это произошло 30 декабря. Предновогодний шопинг сотен людей оказался сорван. Кроме того, в Екатеринбурге были эвакуированы и некоторые другие объекты.

Причина — сообщения о якобы минированиях. Подозрительных предметов в итоге найдено не было.

В Екатеринбурге 31 декабря силовики сообщили о задержаниях. Сыщики уголовного розыска совместно с коллегами из ФСБ по горячим следам установили и задержали двух подозреваемых, сообщивших о минировании станций метрополитена Екатеринбурга, а также жилого дома, рассказал начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Теперь их ждут суд и приговор.

Трагедия в Прикамье

Последние дни и часы 2017 года омрачились ЧП с гибелью людей. Одна из них произошла в Пермском крае. Поздним вечером 30 декабря столкнулись легковой автомобиль и автобус. Три человека погибли.

А днём уже 31 декабря пожарные боролись с огнём в деревне Екимята Краснокамского района. Там горел жилой дом. «К сожалению, имеются пострадавшие», — сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Задержанный депутат

В Свердловской области одной из обсуждаемых те стало задержание депутата городской думы Алапаевска. Как сообщают местные СМИ, им оказался Андрей Дедюхин.

По данным ГИБДД, сотрудники силового ведомства заподозрили, что депутат был пьян. Они отправили его на экспертизу, и эксперты подтвердили наличие алкоголя в крови.

Силовики составили на депутата административный протокол. Материалы будут переданы в суд. Получить комментарий у самого депутата пока не удалось.

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