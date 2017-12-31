Суд Харькова арестовал мужчину, захватившего отделение почты

Харьков, Украина, , 16:54 — REGNUM Мужчину, который захватил отделение «Укрпочты» и взял в заложники 11 человек в Харькове, арестовали на два месяца (до 27 февраля). Такое решение, как передает телеканал «112 Украина», принял суд Харькова.

«Суд удовлетворил ходатайство обвинения взять Владимира Б. под стражу без возможности залога на 60 суток», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2017 г. в Харькове неизвестный мужчина захватил заложников в отделении «Укрпочты».

ЧП произошло днем возле ТЦ «Рост» на улице Шевченко. К вечеру стражам порядка удалось освободить людей. В результате ЧП никто не пострадал.

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