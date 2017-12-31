Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться за новогодним столом

Москва, , 10:26 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) решила не ограничиваться рекомендацией по правильному приготовлению блюд к новогоднему столу, но и посоветовала, как их лучше употребить. Ещё одна рекомендация от Роспотребнадзора, касающаяся новогоднего стола, была опубликована сегодня, 31 декабря, на официальном сайте ведомства.

По советам экспертов Роспотребнадзора, гражданам России не стоит стремиться попробовать все блюда новогоднего стола. При этом при употреблении важно соблюдать очередность блюд.

Диетологи давно установили, что самый оптимальный порядок употребления блюд такой: съедать сначала салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее.

«Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок. Не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда. Чем разнообразнее все отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему», — предупреждают в Роспотребнадзоре.

Также эксперты ведомства советуют гражданам не пропускать регулярные приемы пищи перед новогодним застольем и ни в коем случае не садиться за новогодний стол голодным.

Долго сидеть за новогодним столом тоже не стоит — после приема пищи лучше пойти прогуляться, устроить веселые конкурсы или потанцевать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор выпустил рекомендации для граждан по принятию профилактических мер от заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи в Новый год.

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