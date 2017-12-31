Встретить Новый год без вреда для здоровья — советы Роспотребназора

Москва, , 03:50 — REGNUM В новогоднюю ночь не стоит садиться за стол голодным и стремиться отведать все блюда. Рекомендации, которые помогут отметить праздник с наименьшим ущербом для здоровья, опубликованы 31 декабря на сайте Роспотребназора.

В ведомстве напомнили о риске пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, который возрастает в праздничные дни. Салаты, мясные блюда стоит готовить в небольшом количестве и хранить не более суток, также не рекомендовано смешивать свежеприготовленную пищу с оставшейся со вчерашнего дня.

В Роспотребназоре перечислили наиболее опасные продукты с точки зрения возможных пищевых инфекции. Это многокомпонентные салаты, особенно заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса — котлеты, рулеты, паштеты, а также студень и холодец.

Диетологи советуют начинать застолье с салата, а затем переходить к сытным и горячим блюдам — это поможет избежать переедания. Нагрузка на пищеварительную систему возрастает от разнообразия пищи, потому не стоит стараться попробовать всё, что будет на новогоднем столе

Лишать себя завтрака, обеда или ужина 31 декабря не нужно. Также не стоит проводить за столом всю новогоднюю ночь. Принятие пищи рекомендовано чередовать с танцами, конкурсами и прогулкой на свежем воздухе.

Специалисты также призвали жителей России избегать длительных застолий и не запивать пищу газированными напитками. Отдельная рекомендация касается алкоголя — его советуют принимать в умеренном количестве.

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