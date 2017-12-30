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В Харькове возбудили дело по факту захвата заложников

Общество

30 декабря неизвестный мужчина в Харькове захватил заложников в отделении «Укрпочты»

В Харькове возбудили дело по факту захвата заложников
Иллюстрация: Hk.npu.gov.ua
Украинский полицейский спецназ

Харьков, Украина, 30 декабря 2017, 20:23 — REGNUM  По факту захвата отделения почты в Харькове возбудили уголовное дело. Об этом говорится в сообщении МВД Украины на странице в соцсети Twitter.

«По факту происшествия в почтовом отделении Харькова открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 147 («Захват заложников») Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря неизвестный мужчина в Харькове захватил заложников в отделении «Укрпочты». Инцидент произошел на улице Шевченко.

Позже пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко на странице в соцсети Twitter сообщил, что из захваченного отделения почты удалось освободить пятерых заложников.

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