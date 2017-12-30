В Харькове возбудили дело по факту захвата заложников

Харьков, Украина, , 20:23 — REGNUM По факту захвата отделения почты в Харькове возбудили уголовное дело. Об этом говорится в сообщении МВД Украины на странице в соцсети Twitter.

«По факту происшествия в почтовом отделении Харькова открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 147 («Захват заложников») Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря неизвестный мужчина в Харькове захватил заложников в отделении «Укрпочты». Инцидент произошел на улице Шевченко.

Позже пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко на странице в соцсети Twitter сообщил, что из захваченного отделения почты удалось освободить пятерых заложников.

Читайте также: В Харькове из захваченного отделения почты освободили пятерых заложников

А также: В здании почты в Харькове находятся 11 заложников