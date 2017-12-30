Псковская область отметит 100-летие Красной Армии

Псков, , 19:18 — REGNUM В Псковской области 23 февраля 2018 года отметят 100-летие первой битвы Красной Армии под Псковом, ставшей основой для Дня защитника Отечества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, для подготовки и проведения торжественных мероприятий будет создан региональный оргкомитет.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что с такой инициативой к нему обратились представители регионального отделения Российского военно-исторического общества, депутаты «Единой России» и КПРФ. В состав рабочей группы также включат представителей общественных, молодежных и ветеранских организаций, деятелей культуры, образования и спорта.

Напомним, в Псковской области всегда особенно отмечают День защитника Отечества (бывший советский праздник День Советской Армии и Военно-Морского Флота). Массовое вступление добровольцев в Красную Армию и их боевое крещение состоялось под Псковом 23 ноября 1918 года — первые отряды Красной Армии остановили немецкие войска, рвавшиеся к Петрограду. В псковском микрорайоне Кресты в честь первых побед Красной Армии 23 февраля 1968 года был воздвигнут монумент, у которого в День защитника Отечества проводят парад войск Псковского гарнизона.

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