СМИ обнародовали видео эвакуации боевиков ИГ* из Ракки

Дамаск, , 18:58 — REGNUM Сирийские военные предоставили видеоагентству RT Ruptly видеозапись, на которой запечатлено беспрепятственное отступление боевиков международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Ракки в конце ноября 2017 года.

На кадрах видно, как боевики на автобусах и грузовиках перемещаются по разрушенному городу.

«По словам солдат, город покинули около 3 000 человек — террористы и члены их семей», — передает телеканал RT.

При этом военные международной коалиции, которую возглавляют США, позволили беспрепятственно боевикам покинуть свои позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что недобитые силы боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрываются в средней части долины реки Евфрат в Сирийской Арабской Республике.

По его словам, в 2017 г. боевики понесли серьезные потери исключительно благодаря действиям США и их союзников по «антитеррористической коалиции».

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